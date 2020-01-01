В Борисполь прилетела девушка с высокой температурой: ее увезли медики

Женщина приехала из Италии.

В аэропорт "Борисполь" прилетела женщина с повышенной температурой. По предварительной информации, она прибыла в Украину из Италии.

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Об этом заявил помощник главы Госпогранслужбы Украины - пресс-секретарь Андрей Демченко в комментарии УНН.

Демченко рассказал, что женщину сразу доставили в медучреждение, чтобы проверить, не больна ли она смертельным коронавирусом COVID-19.

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В ГПСУ также сообщили, что на данный момент усиленные меры безопасности. По предварительным данным, температурный скрининг сделали около 160 тыс. человек, которые направлялись в Украину.

За прошедшие сутки в аэропорту Борисполя на одном из рейсов была обнаружена женщина с повышенной температурой, ее передали медикам и направили в определенное медицинское учреждение для дальнейшего обследования. Скорее всего, у нее острое респираторное заболевание. Она прилетала из Италии... В тот момент проводились мероприятия совместно с пограничниками и представителями санитарно-карантинного подразделения, - сказал Демченко.

Напомним, Папа Римский заболел после общения с прихожанами в медицинских масках. Ватикан сказал, что у 83-летнего понтифика "слабое недомогание".

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