Под Мариуполем ВСУ отработали уничтожение морского десанта противника

В масштабных учения были задействованы пехота, артиллерия, бронетехника, авиация и флот.

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На побережье Азовского моря прошли двухдневные тактические учения с боевыми стрельбами под названием “Попутный ветер“. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Учения по противодесантной обороне побережья проходили на одном из полигонов в районе проведения операции Объединенных Сил. При этом определенный район акватории Азовского моря, в котором выполнялись боевые стрельбы в рамках учений, был перекрыт для судоходства и воздушного движения.

По информации штаба, целью обучения, которая является основной задачей тактической группы “Мариуполь“, было не допустить высадку основных и отбить передовые силы десанта противника, отбросить его назад в море, и уничтожить во время ухода.

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В обучении приняли участие воинские части и подразделения тактической группы “Мариуполь“ - малые бронированные артиллерийские катера ВМС, суда из состава Морской охраны Госпогранслужбы, инженерная техника, а также механизированные, танковые, артиллерийские, зенитно-ракетные и специальные подразделения, морская пехота, экипажи армейской авиации Сухопутных войск и тактической авиации Воздушных Сил, подразделения Национальной гвардии Украины.

Всего было задействовано около 400 человек личного состава, 5 кораблей и катеров, 25 единиц различных артиллерийских систем, включая реактивные системы залпового огня, 13 боевых бронированных машин (танки, боевые машины пехоты и бронеавтомобили различных типов), 2 вертолета Ми-8 армейской и 1 Ми-14 морской авиации, а также 2 самолета-штурмовика Су-25 и два истребителя МиГ-29.

Поскольку обучение проходит в условиях противодействия российской агрессии и непосредственно в районе проведения операции Объединенных Сил, обстановка была максимально приближена к реальной, - рассказали в штабе.

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Согласно легенде учений, радиотехническая разведка подразделения РТВ тактической группы “Мариуполь“ обнаружила в акватории Азовского моря вблизи украинского побережья условную морскую цель. Она была идентифицирована, как катерная десантная группа противника, которая провела тактическое развертывание и выходит на линию высадки морского десанта.

По сигналу руководителя учений корабельно-катерная группа заняла места в соответствии со схемой закрытия района, а силы противодесантной обороны в составе подразделений самоходной, реактивной и буксируемой артиллерии, танковых, зенитно-ракетных, минометных подразделений отдельных артиллерийской, горно-штурмовых и танковой бригад, а также отдельного батальона морской пехоты осуществили перемещение из районов базирования и отвода на определенные огневые позиции на побережье.

Параллельно с этим моряки на малом бронированном артиллерийском катере и воины-инженеры на ПТС-2 выполнили имитацию установки минно-взрывного заграждения.

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В это время пара авиация сымитировали воздушный удар противника по войскам сил противодесантной обороны. Ответный огонь открыли зенитные установки “Шилка“. В это время реактивная артиллерийская батарея БМ-21 “Град“ уничтожила проявленную условную цель.

После этого пришло время для боевой работы украинской авиации, которая отработала поражение морского десанта, который высадился на побережье. Далее за дело уничтожения морского десанта противника взялась артиллерия.

После артиллерийского удара для уничтожения остатков морского десанта выдвинулись сводная рота морской пехоты, общевойсковой резерв в составе горно-штурмовой роты и роты полка специального назначения из состава НГУ.

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После уничтожения морского десанта противника началась эвакуация раненых.

Руководство учений отмечает, что с начала текущего года это - крупнейшая тренировка войск тактической группы “Мариуполь“. Во время выполнения задач силы противодесантной обороны показали высокий уровень подготовки, меткость ведения огня и слаженность действий подразделений различных родов войск и сил и различных силовых ведомств, которые совместно действуют в составе тактической группы “Мариуполь“.

Напомним, в январе ВСУ провели учения на Донбассе с установками Смерч. Военные отрабатывали элементы подготовки к нанесению ракетного удара в условиях, приближенных к боевым.

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