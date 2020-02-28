"Спасет любовь": Эвакуированным в Санжарах передали презервативы

На обсервации в санжарском санатории находится 103 человека, из которых чуть меньше половины – женщины.

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Эвакуированным из Китая украинцам, которые находятся на обсервации в санатории в Новых Санжарах, передали презервативы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил один из эвакуированных - журналист Александр Махов.

Полтавский центр ВИЧ-СПИДа передал нам партию презервативов. Спасибо! У нас здесь 103 человека заперты в одном здании. Чуть меньше половины женщин. Сами понимаете. Все должны быть здоровыми и защищенными. От любых вирусов. Этот мир спасет любовь, - написал Махов.

Напомним, Аваков рассказал, почему эвакуированных из Китая разместили в Новых Санжарах. По словам главы МВД, рассматривались два варианта размещения эвакуированных украинцев и иностранцев.

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