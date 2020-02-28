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"Спасет любовь": Эвакуированным в Санжарах передали презервативы

Комментариев: 3
На обсервации в санжарском санатории находится 103 человека, из которых чуть меньше половины – женщины.
"Спасет любовь": Эвакуированным в Санжарах передали презервативы
© Александр Махов/Facebok
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"Спасет любовь": Эвакуированным в Санжарах передали презервативы
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Эвакуированным из Китая украинцам, которые находятся на обсервации в санатории в Новых Санжарах, передали презервативы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил один из эвакуированных - журналист Александр Махов.

Полтавский центр ВИЧ-СПИДа передал нам партию презервативов. Спасибо! У нас здесь 103 человека заперты в одном здании. Чуть меньше половины женщин. Сами понимаете. Все должны быть здоровыми и защищенными. От любых вирусов. Этот мир спасет любовь, - написал Махов.

Напомним, Аваков рассказал, почему эвакуированных из Китая разместили в Новых Санжарах. По словам главы МВД, рассматривались два варианта размещения эвакуированных украинцев и иностранцев.

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Теги: Новые Санжары, карантин, Обсервация, презерватив, коронавирус
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Комментариев (3)
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ftb1    28.02.2020, 14:35
Оценка:  -4
ftb1
А проституток к ним пропускают?
Роман    28.02.2020, 14:55
Оценка:  +1
Роман
сказали же там половина молодых баб, зачм проститутки?!
vovaKor    28.02.2020, 14:27
Оценка:  +4
vovaKor
эт чего и министрицу здравоохранения тоже того -этого ))
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