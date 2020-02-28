Убийство в доме Кожары: семье погибшего предложили 1 млн долларов

Появились новые детали странной гибели Старицкого.

Читай также: Смерть в доме экс-главы МИД: друг погибшего опроверг версию о самоубийстве

Появились новые детали убийства бизнесмена Сергея Старицкого в доме экс-главы МИД Леонида Кожары.

Об этом написал блогер Денис Казанский у себя на Facebook.

Казанский, ссылаясь на собственный источник в МВД заявил, что в момент убийства Старицкого в доме кроме жертвы находились только Кожара со своей женой, при этом бывший министр был очень пьян.

Первоначальную версию о том, что Старицкий якобы выстрелил сам в себя, озвучила хозяйка дома. Довольно быстро выяснилось, что она лжет, и самоубийства не было. А это значит, что понести уголовную ответственность за все, что случилось, должен не только сам Кожара, но и его жена, которая фактически является соучастницей преступления и выгораживает убийцу. Казалось бы все ясно, но ... Кожара гуляет на свободе, будто из его пистолета в его доме никого не убивали, - пишет Казанский.

Читай также: Могли убить: появились детали убийства в доме Кожары

Кроме того, свет на историю пролил журналист Егор Чечеринда. На своей странице в Facebook он рассказал, что якобы "Кожару пытается ненавязчиво отмазать бывшая депутат от Оппоблока Татьяна Бахтеева".

На родителей и семью убитого с разных сторон стремятся выйти на известные лица, которые предлагают 1 млн $ за то, чтобы близкие официально отказались от каких-либо претензий к экс-министру МИД. Интересный факт, когда полиция приехала к дому Кожара, она увидела убитого с пистолетом в руке, а Леонид Кожара с 2,5 промилле алкоголя в крови начал объяснять правоохранителям подробности "самоубийства" товарища на изысканном английском языке, как будто не понимая украинского или русского, - написал журналист.

Напомним, в доме экс-главы МИД Кожары нашли труп. Предварительно, в доме бывшего министра застрелился известный предприниматель. Выстрел был произведен из зарегистрированного на Кожару пистолета.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.