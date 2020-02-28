В Одессе почетное консульство занималось переправкой нелегалов - СБУ

Работники иностранного представительства помогали незаконно легализовать в Украине выходцев из стран Ближнего Востока.

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Контрразведка СБУ разоблачила в Одессе организованную преступную группу, в которую входили иностранцы, связанные с одним из почетных консульских учреждений в Украине и частными фирмами. Об этом сообщает пресс-центр регионального управления Службы безопасности Украины.

Как рассказали правоохранители, злоумышленники изготавливали поддельные документы и легализовали их в иностранном консульском учреждении. Затем участники группы передавали документы в органы государственной власти для получения разрешений на пребывание в Украине граждан из стран так называемого миграционного риска, в частности, Ближнего Востока.

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Во время обысков правоохранители изъяли документацию, компьютерную технику, электронные носители информации, содержащие доказательства противоправной легализации иностранцев.

Открыто уголовное производство по статье “Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов“ (ст. 358 Уголовного кодекса Украины).

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facebook.com/sbu.odessa

Напомним, на Закарпатье консул Латвии пытался перевезти через границу контрабанду. Его автомобиль на дипломатических номерах остановили и проверили.

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