На данный момент в Японии находятся четверо граждан Украины.

В Минздраве думают, как эвакуировать украинских граждан из Японии EPA/UPG

В Министерстве здравоохранения рассматривают возможность эвакуации украинских граждан из Японии. Все они являются членами экипажа морского лайнера Diamond Princess, который находится на карантине из-за коронавируса на борту. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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По словам Ляшко, на данный момент в мире заразились пятеро граждан Украины. Четверо подхватили инфекцию во время круиза лайнера Diamond Princess. На сегодняшний день все они проходят лечение в японских больницах.

Все остальные находятся на карантине, в изоляции или на борту судна. С ними имеем постоянный контакт, МИД с ними постоянно контактирует. Также рассматривался вопрос и предлагали украинцам рассмотреть возможности эвакуации их из Японии в Украину. Пока мы не получили согласия, но вопрос на контроле, - заявил Ляшко.

Напомним, ранее сообщалось, что украинка с Diamond Princess выздоровела от коронавируса.

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