Зеленский ветировал отмену закона о строевом уставе

Президент вернул в парламент принятый закон со своими поправками.

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Президент Владимир Зеленский отказался подписать и вернул обратно в парламент принятый народными депутатами закон об отмене строевого устава Вооруженных сил Украины. Такой статус указан в “карточке“ документа на сайте Верховной Рады.

В статусе указано, что законопроект возвращен с предложениями президента, однако текст этих предложений пока отсутствует.

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Для справки. 5 февраля 2020 года народные депутаты большинством голосов приняли закон “О признании утратившим силу закона Украины “О Строевом уставе Вооруженных Сил Украины“. По задумке авторов законопроекта, после отмены закона о строевом уставе определять строевые приемы и движения военнослужащих будет Министерство обороны. Иными словами, строевой устав не отменяется, а превращается из парламентского закона во внутренний документ Министерства обороны.

Напомним, Зеленский одобрил гособоронзаказ на три года. Президент ввел в действие соответствующее решение СНБО на 2020-2022 годы. При этом документ частично засекречен.

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