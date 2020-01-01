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В‌ ‌столице‌ ‌у‌ ‌здания‌ ‌ГБР‌ ‌оконфузились‌ ‌копы:‌ ‌появилось‌ ‌видео‌ ‌

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Полицейских уличили в нарушении.
Полицейский попросил прощения
Полицейский попросил прощения
скриншот

В Киеве возле здания Государственного бюро расследований заметили за нарушением. 

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Об этом сообщает журналистка и блогер Мария Мадзигон на своей Facebook-странице.

Полицейские стояли и курили прямо возле таблички, которая обозначала запрет курения в общественном месте. После замечания журналистов один из курящих копов немедленно скрылся и выбросил сигарету.

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Журналисты попросили полицейского представится и аргументировать, почему он во время выполнения служебных обязанностей курил в публичном месте. Кроме того, журналисты упрекнули полицейского в том, что он нарушает закон и в снова попросили представиться. Однако полицейский не назвал свое имя и должность, но извинился. Правоохранитель сказал, что не заметил объявление.

Напомним, в центральном ТЦ Львова транслировали порно. Появилось видео с места событий.

 

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Теги: копы, нарушение закона, конфуз, Киев
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