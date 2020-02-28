Сторонники Порошенко накинулись на Дубинского под зданием ГБР

Между нардепом "Слуги Народа" и сторонниками "Европейской Солидарности" произошла перепалка.

28 февраля под стенами здания Государственного бюро расследований произошла потасовка между народным депутатом от "Слуги Народа" Александром Дубинским и сторонниками экс-президента Петра Порошенко. Соответствующее видео опубликовали на Facebook-странице Pavlovsky News.

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Поклонники Порошенко попытались прорваться к Дубинскому, когда он выходил из здания ГБР. Они выкрикивали: "Ганьба" и "Дубинский черт". Сотрудники полиции взяли в окружение нардепа и провели его до автомобиля.



Сам Дубинский на своей странице в Telegram написал, что приехал дать показания по делу об уклонении Порошенко от уплаты налогов.

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"Приехал в ГБР дать показания по делу об уклонении Порошенко от уплаты налогов, злоупотребление служебным положением и конфликте интересов. Дело возбуждено по моему заявлению. И так удачно получилось, что прямо в это же время главный военный и государственный преступник тут тоже даёт показания. Толпа порохоботов при нем," - написал Дубинский.





Александр Дубинский/Telegram

Напомним, сегодня Порошенко прибыл на допрос в ГБР. Он выступил перед своими сторонниками и посоветовал президенту Зеленскому не превращаться в Януковича.

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