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Сторонники Порошенко накинулись на Дубинского под зданием ГБР

Комментариев: 14
Между нардепом "Слуги Народа" и сторонниками "Европейской Солидарности" произошла перепалка.
Нардеп Дубинский под зданием ГБР
Нардеп Дубинский под зданием ГБР
Александр Дубинский/Telegram

28 февраля под стенами здания Государственного бюро расследований произошла потасовка между народным депутатом от "Слуги Народа" Александром Дубинским и сторонниками экс-президента Петра Порошенко. Соответствующее видео опубликовали на Facebook-странице Pavlovsky News.

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Поклонники Порошенко попытались прорваться к Дубинскому, когда он выходил из здания ГБР. Они выкрикивали: "Ганьба" и "Дубинский черт". Сотрудники полиции взяли в окружение нардепа и провели его до автомобиля. 

Сам Дубинский на своей странице в Telegram написал, что приехал дать показания по делу об уклонении Порошенко от уплаты налогов.

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"Приехал в ГБР дать показания по делу об уклонении Порошенко от уплаты налогов, злоупотребление служебным положением и конфликте интересов. Дело возбуждено по моему заявлению. И так удачно получилось, что прямо в это же время главный военный и государственный преступник тут тоже даёт показания. Толпа порохоботов при нем," - написал Дубинский.


Александр Дубинский/Telegram

Напомним, сегодня Порошенко прибыл на допрос в ГБР. Он выступил перед своими сторонниками и посоветовал президенту Зеленскому не превращаться в Януковича.

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Теги: ГБР, Дубинкский, Порошенко, перепалка
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Комментариев (15)
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Шкиряк_и_Зорян    28.02.2020, 16:54
Оценка:  0
Шкиряк_и_Зорян
"Поклонники Порошенко" - это бинго! )))
Пётр то Алексеич - звезда оказывается! ))
Alexsy    28.02.2020, 16:38
Оценка:  -3
Alexsy
Педирасты за петрушку.
Это и так понятно.
Мистериокс    28.02.2020, 16:37
Оценка:  -5
Мистериокс
Почему поросёнок Петя до сих пор жив,если он давно должен находиться в фамильном склепе на Зверинецком кладбище.Патриоты Украины должны немедленно исправить это досадное недоразумение и отправить этого поросёнка туда.Этого все хотят!
ВосставшийИзБана    28.02.2020, 16:50
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Потому что под этот шумок фигляр продает Украину вместе с жителями.
ВосставшийИзБана    28.02.2020, 16:36
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
На чем артикль строил свою избирательную кампанию? На дебильном лозунге "сделаем их вместе". Ну вот уже год делает. А толку?
ВосставшийИзБана    28.02.2020, 16:34
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
На этом видео однозначно можно идентифицировать только Дубинского и полицейских. С чего вдруг аффтар решил, что накинулись "сторонники Порошенко"?
Антибес    28.02.2020, 16:32
Оценка:  -3
Антибес
Смерть врагу Украины Шоколадному Педриле!
Letohradek    28.02.2020, 16:28
Оценка:  +3
Letohradek
Жаль, в ибальник никто не зарядил, ублюдку!!!
Boxerogos    28.02.2020, 16:26
Оценка:  -6
Boxerogos
В идеале всех этих"сторонников"необхо димо идентифицировать и в одну прекрасную ночь отправить к бандере.Это ведь всё-равно не люди,это ходячая раковая опухоль.А с раковой опухолью необходимо бороться радикальными методаии.А кормилец этой раковой опухоли Педя Пидоpoшенко должен пожизненно сидеть в тю
Boxerogos    28.02.2020, 16:28
Оценка:  -6
Boxerogos
рьме за все свои злодеяния против Украины.Этот вечно бухой хряк не должен находиться на свободе,и его карманные"подсвинки"е му не помогут.Хряка-на нары!
SINOBI-LIFE    28.02.2020, 16:31
Оценка:  +4
SINOBI-LIFE
А вас федерастов дырявых с Х..ЛОм к кобздоху на гастроли!!!
Vixerunt    28.02.2020, 16:04
Оценка:  +5
Vixerunt
если посадить Пороха то над тянуть за нитки дальше и так можно всю Раду с Каб_мином в СИЗО отправить. Только почему то взялись за этого. Глупая мышиная возьня...
Андрей    28.02.2020, 15:59
Оценка:  +4
Андрей
Бородатая мразота!!!
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