Дело Шеремета: полиция засекретила материалы следствия

В деле об убийстве Шеремета появились новые детали.

Нацполиция Украины засекретила материалы расследования по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает в ответе правоохранителей на запрос Украинских новостей.

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Издание запросило информацию о том, проверяют ли следователи причастность сотрудников Службы безопасности к убийству Шеремета. В частности, речь шла об Андрее Омельченко, которого заподозрили в сокрытии фактов.

Кроме того, копов спросили, была назначена экспертиза изменения роста подозреваемых Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко, Яны Дугарь, и будут ли выводы приобщены к уголовному делу.

Между тем, в ответе полиция сослалась на ст.387 (разглашение данных оперативно-розыскной деятельности, досудебного расследования) УК, которая предусматривает уголовную ответственность за разглашение деталей досудебного следствия.

С целью обеспечения полного и беспристрастного расследования, чтобы каждый, кто совершил уголовное правонарушения, был привлечен к ответственности в меру своей вины, проводятся необходимые следственно-розыскные действия, - сказано в ответе.

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Нацполиция сообщает, что досудебное расследование продолжается. О его результатах обещают проинформировать по мере возможности.

Документ Украинские новости

Напомним, фигуранты дела Шеремета отказываются от экспертиз. Подозреваемые отказываются проходить экспертизы, проверку на детекторе лжи, а также допросы.

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