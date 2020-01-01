В Минздраве призывают наказывать за дезинформацию о коронавирусе

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко считает, что за распространение фейков о коронавирусе нужно наказывать.

В Министерстве здравоохранения поддерживают идею ввести наказание для лиц, намеренно распространяющих неправдивую информацию о коронавирусе в Украине. Об этом в ходе брифинга рассказал замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

Читай также: Секретарь СНБО рассказал, что коронавирус попадет в Украину и посоветовал лечиться салом

“Относительно наказания тех, кто запускает дезинформацию, я обеими руками “за“. Но здесь нужно пересмотреть еще полномочия, так как сейчас у главного государственного врача нет полномочий наказывать за дезинформацию“, - заявил Ляшко.



Заместитель министра также подчеркнул, что данную проблему стоить отработать совместно с Министерством внутренних дел для того, чтобы остановить распространение паники в Украине.





Напомним, премьер-министр Гончарук признался, сколько больниц готовы к больным с коронавирусом.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.