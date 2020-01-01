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В Минздраве призывают наказывать за дезинформацию о коронавирусе

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Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко считает, что за распространение фейков о коронавирусе нужно наказывать.
Замминиcтра здравоохранения Виктор Ляшко
Замминиcтра здравоохранения Виктор Ляшко
Виктор Ляшко/Facebook

В Министерстве здравоохранения поддерживают идею ввести наказание для лиц, намеренно распространяющих неправдивую информацию о коронавирусе в Украине. Об этом в ходе брифинга рассказал замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

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Относительно наказания тех, кто запускает дезинформацию, я обеими руками “за“. Но здесь нужно пересмотреть еще полномочия, так как сейчас у главного государственного врача нет полномочий наказывать за дезинформацию“, - заявил Ляшко.

Заместитель министра также подчеркнул, что данную проблему стоить отработать совместно с Министерством внутренних дел для того, чтобы остановить распространение паники в Украине. 



Напомним, премьер-министр Гончарук признался, сколько больниц готовы к больным с коронавирусом.

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Теги: Ляшко, Коронавирус, Минздрав, паника
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