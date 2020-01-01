Захват суда в Одессе: известно, где подозреваемый взял гранату

Появились новые детали захвата суда в Одессе.

Подозреваемый в убийстве житель Одессы Владислав Гаркавый, который сегодня угрожал взорвать Приморский суд Одессы, получил гранату в пакете с едой.

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Об этом рассказал руководитель Главного управления Нацполиции в Одесской области Олег Бех, передает Обозреватель.

Полицейский рассказал, что заключенного решили перевести из СИЗО, где он до этого находился, в изолятор временного содержания, где с ним будут работать психологи.

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На данный момент решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 379 ("Посягательство на жизнь судьи, народного заседателя или присяжного в связи с их деятельностью, связанной с осуществлением правосудия") и ст. 345 ("Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа") Уголовного кодекса Украины".и о незаконном обращении с оружием и боеприпасами.

Напомним, в Одессе обвиняемый в убийстве вытащил гранату и взял в заложники судей. Правоохранители обезвредили мужчину с гранатой.

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