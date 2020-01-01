На Ровенщине селянин заколол копа вилами: Ему дали пожизненное

Агрессивный мужчина набросился с вилами на служебный автомобиль и заколол полицейского, сидевшего в салоне.

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В Ровенской области Млиновский районный суд признал 34-летнего жителя села Столбец виновным и приговорил к пожизненному заключению за убийство полицейского. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Ровенской области.

Как рассказали правоохранители, трагические события произошли в июле 2018 года. Двое полицейских выехали на вызов, чтобы разобраться в конфликте, который возник между соседями. Нетрезвый и агрессивный мужчина схватил хозяйственные вилы и начал наносить удары по автомобилю правоохранителей, а затем ранил полицейского, находившегося в салоне.

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Потерпевшего, 25-летнего сержанта полиции, госпитализировали с колотыми ранениями плеча, грудной клетки и сотрясением головного мозга. Состояние средней тяжести перешло в кому, из которой полицейский так и не вышел. Через восемь дней - девятого июля, Александра Гордийчука не стало - не приходя в сознание, он скончался в больнице.

Напомним, в‌ ‌столице‌ ‌у‌ ‌здания‌ ‌ГБР‌ ‌оконфузились‌ ‌копы. Полицейских уличили в курении в общественном месте рядом с табличкой “Курение запрещено“.

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