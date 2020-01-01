Институт Нацпамяти хочет наказать харьковских депутатов за проспект Жукова

В УИНП требуют наказание для депутатов, поддержавших переименование проспекта Петра Григоренко на маршала Жукова.

Украинский институт национальной памяти обратится в правоохранительные органы с требованием наказать депутатов Харьковского горсовета, которые 26 февраля проголосовали за переименование проспекта Петра Григоренко на маршала Жукова. Об этом сообщает пресс-служба УИНП.

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В Институте нацпамяти обратили внимание на то, что переименование проспекта в честь советского маршала может стать поводом для российской пропаганды, так как страна-агрессор может получит возможность продвигать мифы об “общей исторической судьбе русских и украинцев“ и “Великой Отечественной войне“.



“Институт безотлагательно обратится в правоохранительные органы. Будем настаивать на персональной ответственности всех причастных к нарушению закона лиц“, - сообщили в УИНП.

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В УИНП подчеркнули, что переименование проспекта в честь маршала Жукова нарушает часть 6 статьи 3 Закона Украины “О присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен (псевдонимов) физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий“, так как Жуков занимал руководящие должности в Советском Союзе. Жуков был министром обороны СССР в 1955-1957 годах, а в 1957 году стал членом Президиума ЦК КПСС.



Напомним, 26 февраля харьковский горсовет утвердил переименование проспекта Григоренко в проспект Жукова. “За“ проголосовало 62 депутата.

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