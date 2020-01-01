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Институт Нацпамяти хочет наказать харьковских депутатов за проспект Жукова

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В УИНП требуют наказание для депутатов, поддержавших переименование проспекта Петра Григоренко на маршала Жукова.
За возвращение проспекта Жукова проголосовали 62 депутата
За возвращение проспекта Жукова проголосовали 62 депутата
kh.vgorode.ua

Украинский институт национальной памяти обратится в правоохранительные органы с требованием наказать депутатов Харьковского горсовета, которые 26 февраля проголосовали за переименование проспекта Петра Григоренко на маршала Жукова. Об этом сообщает пресс-служба УИНП.

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В Институте нацпамяти обратили внимание на то, что переименование проспекта в честь советского маршала может стать поводом для российской пропаганды, так как страна-агрессор может получит возможность продвигать мифы об “общей исторической судьбе русских и украинцев“ и “Великой Отечественной войне“.

Институт безотлагательно обратится в правоохранительные органы. Будем настаивать на персональной ответственности всех причастных к нарушению закона лиц“, - сообщили в УИНП.

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В УИНП подчеркнули, что переименование проспекта в честь маршала Жукова нарушает часть 6 статьи 3 Закона Украины “О присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен (псевдонимов) физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий“, так как Жуков занимал руководящие должности в Советском Союзе. Жуков был министром обороны СССР в 1955-1957 годах, а в 1957 году стал членом Президиума ЦК КПСС.

Напомним, 26 февраля харьковский горсовет утвердил переименование проспекта Григоренко в проспект Жукова. “За“ проголосовало 62 депутата.

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