На Житомирщине экс-прокурора подозревают в похищении человека

Мужчину уволили из прокуратуры и теперь обвиняют в тяжком преступлении.

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Экс-прокурору одной из местных прокуратур Житомирской области сообщено о подозрении в похищении человека. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, в 2019 году прокурор вместе со своим братом и отцом избили под надуманным предлогом человека. При этом он, вероятно, угрожал потерпевшему пистолетом, поместил его в багажное отделение своего автомобиля, где удерживал против воли. Действия указанных лиц были прекращены работниками полиции.

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С занимаемой должности прокурор был уволен за неподобающее поведение. 28 февраля ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 146 УК Украины: похищение человека по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни и здоровья потерпевшего, с применением оружия.

Следствие продолжается.

Напомним, в‌ ‌столице‌ ‌у‌ ‌здания‌ ‌ГБР‌ ‌оконфузились‌ ‌копы. Полицейских уличили в курении в общественном месте рядом с табличкой “Курение запрещено“.

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