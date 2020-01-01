Татьяна Плачкова: Земельные вопросы требуют профессиональной дискуссии, а не аферы монобольшинства

Под видом земельной реформы власть планирует распродажу земель государственной и коммунальной собственности. Об этом во время Всеукраинского земельного съезда в Одессе заявила народный депутат от ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ - ЗА ЖИЗНЬ Татьяна Плачкова.

«Я отношусь к тем, кто выступает против продажи земли. Вместе с коллегами по фракции мы считаем, что земельные вопросы требуют профессиональной дискуссии, а не аферы монобольшинства», - подчеркнула Татьяна Плачкова.

Парламентарий указала на то, что провластный законопроект не имеет ничего общего с настоящей земельной реформой, а лишь фактически отменяет мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Как отметила Татьяна Плачкова, в законопроекте не определены меры против распродажи государственных земель и по защите земель частной собственности.

«Это рамочный законопроект. А такие важные вопросы должны решаться исключительно в комплексном подходе. Сложно представить, какие механизмы и подзаконные акты пропишет правительство потом, и что произойдет с землей. Если монобольшинство не хочет видеть наши поправки, то, надеюсь, прислушается к мнению граждан Украины. Нельзя принимать этот антиконституционный законопроект», - резюмировала Татьяна Плачкова.

ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬ настаивает на распаевании сельскохозяйственных земель между теми, кто еще не получил свой земельный надел; упорядочивании Госгеокадастра; проведении всеукраинского референдума по вопросу открытия рынка земли, и только после этого – внесении законопроекта в зал Верховной Рады.