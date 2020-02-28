В Житомире 10-летний школьник из окна подстрелил прохожего

Мальчик нашел в квартире винтовку отца и решил ее испытать.

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В четверг, 27 февраля, на одной из улиц Житомира выстрелом из пневматического оружия травмировали мужчину. Как сообщает пресс-служба полиции Житомирской области, стрелком оказался 10-летний мальчик.

По информации правоохранителей, потерпевший находился возле многоэтажного дома, когда ощутил резкую боль в виске и понял, что ранен. 38-летний житель областного центра получил повреждение в области виска. Врачи обнаружили в гематоме шарик от пневматического оружия.

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Полицейские провели отработку дома и разыскали нужную квартиру, откуда велась стрельба. Оказалось, что находившийся один дома школьник нашел дома пневматическую винтовку и решил испытать ее, выстрелив из окна. Оружие принадлежит отцу и согласно законодательству не требует специального разрешения.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст.296 (хулиганство) УК. Оружие полицейские изъяли. Сейчас выясняются причины, по которым она хранилась в доступном для ребенка месте.

Напомним, под Киевом спецназ обезвредил мужчину, застрелившего свою мать. Сейчас правоохранители выясняют мотивы стрелка и обстоятельства случившегося.

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