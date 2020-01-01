В Кропивницком детей, вернувшихся из Италии, не пускают в школу

Дети участвовали в спортивных соревнованиях и только что вернулись из крупнейшего в Европе центра распространения коронавируса.

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В Кропивницком 11 детям, которые вернулись со спортивных соревнований в Италии, рекомендовали не посещать школу в течение 14 дней. Их временно перевели на домашнее обучение на случай, если школьники подхватили коронавирус, вспышка которого наблюдается в Италии, пишет УНИАН.

Как рассказала руководитель управления здравоохранения Кропивницкого горсовета Оксана Макарук, дети вернулись в Украину 25 февраля. Они входят в сборную команду по дзюдо и обучаются в областной спортивной школе “Ника“. По ее словам, на момент возвращения состояние здоровья детей и тренеров было удовлетворительным.

Однако решением городского оперативного штаба родителям этих детей и руководителям учебных заведений рекомендовано воздержаться от посещения школ в течение 14 дней и обязательно проводить температурный скрининг дважды в день. Для этих школьников ввели дистанционную форму обучения, - рассказала Макарук.

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Кроме того, по ее информации, вчера родители одного ребенка обратились за медицинской помощью к врачу-педиатру в связи с повышением у него температуры тела.

Его направили на стационарное лечение в детское инфекционное отделение Центральной городской больницы, - отметила чиновница.

Напомним, в Минздраве думают, как эвакуировать украинских граждан из Японии. На данный момент в Японии находятся четверо граждан Украины.

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