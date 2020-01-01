Зеленский встретился с представителями медиагрупп: детали
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями крупнейших медиахолдингов Украины и договорился о незакодированном вещании главных телеканалов страны.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
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Сообщается, что участники мероприятия обсудили проблемы вокруг телевизионного вещания, которые возникли после начала кодирования четырьмя медиагруппы спутникового сигнала их телеканалов с 29 января этого года по решению от 2017 года.
В свою очередь Зеленский подчеркнул, что этот вопрос касается не только бизнеса медиагруппы, но и стратегического защиты информационной безопасности Украины. Он также акцентировал, что из-за кодирования сигнала не все украинцы могут свободно просматривать более 20 главных телеканалов.
Мы имеем не просто множество писем и тысячи звонков в Офис Президента с тем, что украинцы не могут получить этот сигнал из-за кодирования и не имеют возможности смотреть украинские телеканалы. Особенно это касается региона вдоль контактной линии и временно оккупированных территорий, - сказал президент.
Зеленский подчеркнул, что вследствие блокирования украинских телеканалов украинцы начали искать альтернативу, которой стало российское телевидение.
Мы приехали туда, увидели, что и российское радиовещания и телевидения есть не только на временно оккупированных территориях. Оно имеет очень мощный сигнал и на контролируемых территориях. Кроме того, тогда они “глушили” наш сигнал военной аппаратурой. А сейчас, мне кажется, даже не нужно использовать технические средства и деньги, чтобы глушить, - вы сами отключились, - сказал Зеленский.
Президент отметил, что СНБО имеет возможность ввести мораторий на кодирования спутникового сигнала телеканалов, но это не решит всего спектра проблем.
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Для комплексного решения проблемы с доступом украинцев к информации он предложил провайдеру эфирного цифрового телевидения “Зеонбуд” к 4 марта 2020 принять меры для изменения модуляции сигнала. Это позволить расширить покрытие цифровым телевидением на территории государства и облегчит доступ населения к телевещанию.
Зеленский и представители медиагрупп договорились до 16 марта 2020 года обеспечить запуск незакодированных спутниковых международных версий своих общенациональных телеканалов и таким образом снова сделать телевидение доступным для украинских граждан.
Мы очень хотим, чтобы это действительно была международная версия. Мы вас очень просим, чтобы это была взвешенная международная версия и с приоритетным контентом, - сказал Зеленский.
Он поручил секретарю СНБО контролировать выполнение договоренностей.
Напомним, Зеленский ветировал отмену закона о строевом уставе. Президент вернул в парламент принятый закон со своими поправками.
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