Зеленский встретился с представителями медиагрупп: детали

Президент договорился о незакодированном вещании главных телеканалов Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями крупнейших медиахолдингов Украины и договорился о незакодированном вещании главных телеканалов страны.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Сообщается, что участники мероприятия обсудили проблемы вокруг телевизионного вещания, которые возникли после начала кодирования четырьмя медиагруппы спутникового сигнала их телеканалов с 29 января этого года по решению от 2017 года.

В свою очередь Зеленский подчеркнул, что этот вопрос касается не только бизнеса медиагруппы, но и стратегического защиты информационной безопасности Украины. Он также акцентировал, что из-за кодирования сигнала не все украинцы могут свободно просматривать более 20 главных телеканалов.

Мы имеем не просто множество писем и тысячи звонков в Офис Президента с тем, что украинцы не могут получить этот сигнал из-за кодирования и не имеют возможности смотреть украинские телеканалы. Особенно это касается региона вдоль контактной линии и временно оккупированных территорий, - сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что вследствие блокирования украинских телеканалов украинцы начали искать альтернативу, которой стало российское телевидение.

Мы приехали туда, увидели, что и российское радиовещания и телевидения есть не только на временно оккупированных территориях. Оно имеет очень мощный сигнал и на контролируемых территориях. Кроме того, тогда они “глушили” наш сигнал военной аппаратурой. А сейчас, мне кажется, даже не нужно использовать технические средства и деньги, чтобы глушить, - вы сами отключились, - сказал Зеленский.

Владимир Зеленский Офис Президента

Президент отметил, что СНБО имеет возможность ввести мораторий на кодирования спутникового сигнала телеканалов, но это не решит всего спектра проблем.

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Для комплексного решения проблемы с доступом украинцев к информации он предложил провайдеру эфирного цифрового телевидения “Зеонбуд” к 4 марта 2020 принять меры для изменения модуляции сигнала. Это позволить расширить покрытие цифровым телевидением на территории государства и облегчит доступ населения к телевещанию.

Зеленский и представители медиагрупп договорились до 16 марта 2020 года обеспечить запуск незакодированных спутниковых международных версий своих общенациональных телеканалов и таким образом снова сделать телевидение доступным для украинских граждан.

Зеленский встретился с представителями медиагрупп Офис Президента

Мы очень хотим, чтобы это действительно была международная версия. Мы вас очень просим, чтобы это была взвешенная международная версия и с приоритетным контентом, - сказал Зеленский.

Он поручил секретарю СНБО контролировать выполнение договоренностей.

Напомним, Зеленский ветировал отмену закона о строевом уставе. Президент вернул в парламент принятый закон со своими поправками.

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