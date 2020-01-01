Взрыв на шахте на оккупированном Донбассе: Двое погибших

На частной шахте недалеко от оккупированного Шахтерска произошел взрыв.

28 февраля на оккупированных территориях Донецкой области произошел серьезный взрыв на шахте. В результате чрезвычайного происшествия погибли два человека. Об этом сообщают подконтрольные сепаратистам СМИ.

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Взрыв случился около 11.00 на частной шахте к северо-западу от оккупированного Шахтерска. Из шахты достали тело первого погибшего шахтера, продолжаются поиски второго горняка. По предварительной информации, авария произошла из-за взрыва метана.



Напомним, в Пакистане девять человек погибли на мраморной шахте.

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