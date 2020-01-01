В Ивано-Франковске госпитализирована вернувшаяся из Италии женщина

У женщины двусторонняя пневмония и высокая температура. Ее анализы уже направили на проверку на наличие коронавируса.

Во Франковске с температурой госпитализировали женщину, которая вернулась из Италии Корреспондент.net

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Женщину, вернувшуюся из Италии, госпитализировали в Ивано-Франковске с высокой температурой. Об этом со ссылкой на гендиректора КНП Ивано-Франковская областная клиническая инфекционная больница Романа Остяка сообщает Укринформ в пятницу, 28 февраля.

Да, к нам поступила женщина из Делятина. Она была полгода в Италии. Перед ее отъездом там заболели ее внуки и дочь. Их семейный врач подтвердил у них грипп. Женщина вернулась из Италии домой с высокой температурой в понедельник. Когда она обратилась к врачу, он, ввиду того что она вернулась из Италии, автоматически направил ее к нам. У женщины есть двусторонняя пневмония. Но, согласно нашему алгоритму, мы сразу направили курьером в Киев ее анализы на наличие коронавируса, - сообщил Остяк.

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Женщина чувствует себя нормально, температура упала, но кашель сохраняется. Она содержится в изолированном боксе.

Остяк добавил, что согласно распоряжению Минздрава, всех, кто приезжает с температурой из Словакии, Венгрии, Румынии, Италии и Китая, должны проверить на наличие коронавируса.

Напомним, в Кропивницком детей, вернувшихся из Италии, не пускают в школу. Дети участвовали в спортивных соревнованиях и только что вернулись из крупнейшего в Европе центра распространения коронавируса.

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