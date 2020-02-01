Для нужд фронта: Минобороны закупит 21 мобильную баню-прачечную

В Минобороны отмечают большую пользу от использования подобных комплексов.

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В 2020 году для нужд Министерства обороны планируется закупить 21 мобильный комплекс банно-прачечного обслуживания. Такая статья расходов предусмотрена Государственным оборонным заказом на текущий год, пишет АрмияИнформ.

Для улучшения бытовых условий личного состава ВС Украины, в текущем году ожидается поставка еще 21 единицы мобильных банно-прачечных комплексов. Кроме того, планируется завершить испытания нового образца мобильного банно-прачечного модуля, - сообщил представитель Центрального управления вещевого обеспечения ВСУ полковник Виталий Вознюк.

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По его словам, банно-прачечные комплексы отвечают современным гигиеническим и санитарным нормам и позволяют военным на передовой постирать, высушить, погладить одежду и помыться.

Комплексы базируются на шасси автомобиля КрАЗ с прицепом, и имеют два отделения: банный модуль с душевой комнатой и отделение для стирки, сушки и глажки нательного белья и одежды.

Напомним, Зеленский одобрил гособоронзаказ на три года. Президент ввел в действие соответствующее решение СНБО на 2020-2022 годы. При этом документ частично засекречен.

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