Авария на шахте в "ДНР": погибли два горняка

Инцидент произошел на частной шахте в Шахтерском районе. На данный момент удалось извлечь тело одного из погибших.

В ДНР при аварии на частной шахте погибли два горняка Getty Images (архивное фото)

На частной шахте в Шахтерском районе так называемой "ДНР" произошла авария. Об этом со ссылкой на "Гортехнадзор" сообщает РИА Новости в пятницу, 28 февраля.

"В результате аварии на частном угледобывающем предприятии в Шахтерском районе погибли двое горняков. Тело одного - извлечено", - заявил представитель "ведомства".

На месте работают спасатели. Причины аварии пока не называют.

Напомним, что ранее на Донбассе остановились две шахты из-за долгов. Шахты обесточены из-за долгов за электроэнергию. Позже могут отключить оборудование водоотвода, что приведет к их затоплению.

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