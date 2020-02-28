В "ЛНР" задержали российского фотокорреспондента

Так называемые "правоохранители" в отношении задержанного открыли дело по статье о "возбуждении ненависти".

Так называемое "министерство государственной безопасности" самопровозглашенной "ЛНР" задержало внештатного фотокорреспондента МИА Россия сегодня Виталия Ромаса, сообщают РИА Новости.

По информации СМИ, мужчину задержали еще 15 января, а 20 февраля в отношении задержанного было открыто дело по статье о "возбуждении ненависти".

Само агентство МИА Россия сообщает, что от 12 февраля ничего не знает о нахождении своего внештатного корреспондента, а также о его правовом статусе после задержания, наличии уголовного или административного дела, возможности адвокатского доступа, а также о сути предъявляемых ему претензий.

Агентство также просит "власти" "ЛНР" принять все усилия для проведения объективного расследования и установления истины в связи с недоказанными обвинениями.

Ранее сообщалось, что журналистов канала Минобороны РФ пустили в Украину. Съемочная группа телеканала Звезда, по их словам, приехала в Киев после приглашения президента Владимира Зеленского.

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