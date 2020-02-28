Мюнхен-1938, 2007, 2020. Как Украину пробовали на зуб
Мюнхенская конференция по вопросам безопасности — то самое место, куда ежегодно собираются представители истеблишмента, чтобы сверять часы по вопросам, касающимся глобальных вызовов, пишет Евгений Магда из Института мировой политики в №4 Журнала Корреспондент.
На этот раз в столице Баварии были не только завсегдатаи подобных форумов, но и новички, в частности Владимир Зеленский. А вот Дональд Трамп, Ангела Меркель и Владимир Путин в Мюнхен не приехали.
Вот только дебют шестого украинского Президента был смазан — как раз к его приезду приурочили презентацию документа под названием 12 шагов навстречу безопасности Украины и Евроатлантического пространства. Под ним поставили подписи почти 50 экспертов разной степени влиятельности, среди которых трое — с украинскими паспортами.
Особой остроты ситуации придавало то, что Мюнхен, как локация, имеет нехороший привкус для переговоров по европейской безопасности — в 1938 году там Париж и Лондон сдали Берлину Чехословакию ради «умиротворения» нацистского режима. Но это никак не устранило угрозы Второй мировой войны. Скорее, создало условия для ее приближения.
УПАКОВАЛИ И ЗАДВИНУЛИ
Мир и суверенитет — это очень нужно. Вот только дюжина предложений в документе скорее не дорожная карта по разрешению российско-украинского кризиса, а нечто совсем иное. Документ больше всего напоминает дьявольскую смесь: меньшая часть — шаги, очевидные и давно перезревшие, но большая часть — красиво упакованные и бантиками перевязанные требования Кремля. В кремлевской части 12 шагов… видим создание на Донбассе зоны свободной торговли, ориентированной на Россию, подготовка поводов для отмены санкций против России и дискуссияобукраинской идентичности с привлечением России, Польши и Венгрии. Других соседей нашей страны к обсуждению авторы 12 шагов приглашать не стали.
В современном мире нет недостатка в аналитических записках с разнообразными рецептами для разрешения глобальных вызовов. Российско-украинский конфликт за почти шесть лет своего развития создал немало поводов для обсуждения — и по поводу донбасской, и по поводу крымской составляющих. Но обнародование документа «на полях» Мюнхена выглядит, как проверка способности нынешнего украинского руководства действовать в условиях жесткого и даже многостороннего прессинга. К сожалению, с этим вызовом оно не справилось.
Выступление Зеленского нельзя назвать провальным. Более того, в нем прозвучал ряд своевременных тезисов. И о том, что война идет на самом деле не только в Украине, но и в Европе. И о ее завершении после возращения Донбасса и Крыма — напоминание об аннексии полуострова является сильным шагом.
Глава украинского государства акцентировал внимание на раздаче российских паспортов на Донбассе и на том, что СММ ОБСЕ не пускают в любой уголок региона. Правда, Президент Украины по-прежнему не рискует называть имя агрессора вслух, хотя накануне мюнхенского дебюта он поговорил с Путиным по телефону. И тот в свойственной ему хозяйской манере, как сообщила пресс-служба Кремля, поинтересовался, намерена ли Украина выполнять минские договоренности. Интересно, что России подобные вопросы публично никто не задает, хотя подписанный пять лет назад в столице Беларуси документ ряд обязательств налагает и на нее.
Во время организованного Виктором Пинчуком Украинского ланча Зеленский сообщил о готовности организовать совместное патрулирование территории ОРДЛО украинскими военнослужащими, «местными жителями» и представителями СММ ОБСЕ. Инициатива соответствует доминирующему сегодня на Банковой стремлению провести одновременно в октябре 2020 года местные выборы на подконтрольной территории и в ОРДЛО.
Противоречивость и невнятность этой инициативы, похоже, не смущает команду Зеленского. Правда, вспышка активности боевиков на Луганщине, случившаяся 18 февраля, буквально сразу после Мюнхена-2020, должна напомнить Президенту и его окружению, что во время выборов в нашей стране над каждым участком для голосования вывешивают украинский флаг. Объективных условий для этого в ОРДЛО сегодня нет.
Неизменным пока что остается стремление Зеленского делать все для приближения новой «нормандской встречи», а ее планировали на апрель. Но шансы на ее проведение стремительно тают: об этом свидетельствует тот факт, что министры иностранных дел стран — участниц «нормандского квартета» в Мюнхене не встретились. Очевидно, из-за отсутствия сколь-нибудь согласованной повестки дня переговоров — если обсуждать нечего, что толку во встречах?
ГДЕ СОЮЗНИКИ?
Случился в Мюнхене и небольшой казус: в зале во время выступления Зеленского не оказалось Петра Порошенко, который на этот раз в Мюнхене не выступал. Одни утверждали, что его не захотело видеть в зале окружение шестого Президента, другие — что Порошенко сам не горел желанием. Как бы то ни было, Порошенко активно работал на конференции, куда его пригласили организаторы: его авторитета оказалось вполне достаточно, чтобы в кулуарах провести целый букет встреч с друзьями Украины. Порошенко не собирается исключать себя из высшей политлиги, он сохраняет контакты на международной арене, в том числе и как некую защиту от возможных преследований со стороны оппонентов.
От имени США на конференции в Баварии присутствовали госсекретарь Майк Помпео и последовательно оппонирующая Трампу спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси. Шеф американской дипломатии заявил о дальнейшей поддержке Украины в ее противостоянии с Россией. Рассказанная Помпео история о встрече с раненым украинским офицером в киевском госпитале поможет тысячам западных обывателей понять, что же именно уже шестой год происходит на Донбассе. Не упустил Помпео и возможности пообщаться с российским коллегой Сергеем Лавровым. Пелоси призвала союзников США не слушать Huawei — китайского гиганта радиоэлектроники в Штатах воспринимают враждебно.
Эммануэль Макрон, оказавшийся на 56-й Мюнхенской конференции самым заметным представителем Старого Света, продолжил курс на геополитическую реабилитацию Кремля. Он предложил дать России еще один стратегический шанс, утверждая, что санкции никому не принесли пользы. Ничего удивительного: на президента Франции, с одной стороны, давят представители тамошнего бизнеса, желающие вернуться на интересный им российский рынок, с другой — политическая целесообразность подсказывает ему путь реверансов в отношениях с Путиным.
Действующий председатель ОБСЕ Эди Рама (премьер и министр иностранных дел Албании) не только отметил безальтернативность минских договоренностей, но и выразил понимание страхов России, не желающей жить во враждебном окружении. То есть его позиция выглядела в стиле «и нашим, и вашим», чем зачастую ОБСЕ и отличается.
Куда прямолинейнее и жестче высказалась президент Эстонии Керсти Кальюлайд, назвавшая происходящее сегодня на Донбассе «горячим конфликтом, о котором многие хотят забыть». Пожалуй, балтийская леди дала наиболее четкое определение тому, как европейский истеблишмент относится к гибридному противостоянию России и Украины.
Шеф российского МИД не пытался на этот раз эпатировать публику, словно оценив, что за последние пять лет представителей РФ на международных форумах стали воспринимать спокойнее, точно забывая об аннексии Крыма. Лавров напомнил о 75-летии победы над нацизмом и развил инициативу Путина о неформальном саммите постоянных членов Совета Безопасности ООН. Как раз тот случай, когда простота хуже воровства: в Москве словно не понимают очевидности российской попытки таким образом компенсировать исключение России из G8 после аннексии Крыма.
Итоги? Не нужно абсолютизировать даже самые громкие заявления и резонансные документы, обнародованные в баварской столице. Но и игнорировать их не надо: Мюнхен играет роль геополитического ринга современного мира, на котором ведущие игроки в публичных и непубличных дискуссиях обкатывают сценарии реализации своих интересов. Украина, к сожалению, продолжает разве что борьбу за свою субъектность. Если оценить результаты для Украины, то можно выставить что-то около пяти по десятибалльной шкале: речь о сдаче позиций не идет, но и продвижения в нужном направлении не добились. А ситуация на Донбассе, похоже, так и не уходит из состояния, которое называют «замороженный конфликт». Тем более что очередная встреча четверки в «нормандском формате», похоже, будет отложена на неопределенный срок.
В СВОЕМ РЕПЕРТУАРЕ
Хотя Мюнхенская конференция по вопросам безопасности функционирует с 1963 года, большие ожидания от высказываний с ее трибуны появились с 2007 года, когда Владимир Путин заявил о претензиях России на статус полюса в многополярном мире. После этого в столицу Баварии он не приезжал. А в 2008 году РФ реализовала свои претензии на статус полюса, откусив часть грузинской территории. С той поры Россию в Мюнхене традиционно представляет Сергей Лавров.
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2007 год
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Президент России Владимир Путин в Мюнхене заявил о неприемлемости для России давления Запада, однополярности мира и готовности РФ проводить независимую политику.
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2008 год
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Изменено официальное название на Конференция по безопасности. В августе 2008 года РФ атакует Грузию.
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2009 год
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Вице-президент США Джо Байден заявил о перезагрузке отношений с Россией, несмотря на ее агрессию против Грузии в августе 2008 года, и подчеркнул необходимость новых отношений с европейскими партнерами США.
Президент Франции Николя Саркози уверил, что Россия не представляет военной угрозы для НАТО.
Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко призвала Запад отказаться от строительства газопроводов в обход Украины.
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2010 год
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Министр иностранных дел Ирана Манучехр Моттаки заявил о готовности к переговорам по ядерной программе.
Глава российского МИД Сергей Лавров выступил с лояльной Западу речью.
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2011 год
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Главы внешнеполитических ведомств России и США Лавров и Хиллари Клинтон провели обмен ратификационными грамотами Договора о сокращении наземных вооружений.
Президент Грузии Михаил Саакашвили подчеркнул угрозу, которую несут замороженные конфликты, и заверил о своей готовности к политическому диалогу на Кавказе.
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2012 год
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Президент Украины Виктор Янукович рассказал о своем видении энергетических проектов.
В центре внимания участников конференции — ситуация в Сирии, Клинтон и Лавров обсуждали размещение американской системы ПРО в Европе.
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2013 год
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Главными темами обсуждения стали кризис еврозоны, атомная программа Ирана и ситуация в Сирии.
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2014 год
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На юбилейной 50-й Мюнхенской конференции главными темами стали ситуация в Сирии и Украине. Госсекретарь США Джон Керри подчеркнул важность борьбы за демократию в Украине, с чем согласились Арсений Яценюк, Виталий Кличко и Петр Порошенко.
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2015 год
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Порошенко продемонстрировал документы российских военных, захваченных в плен на Донбассе. Лавров обвинил Запад в провоцировании кризиса в Украине, его выступление прерывали смехом и выкриками.
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2016 год
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Керри акцентировал внимание, что США знают, что делать, и располагают необходимыми силами. Дмитрий Медведев постарался реанимировать отношения с Западом. На полях конференции прошла встреча министров иностранных дел «нормандской четверки». Саакашвили как глава Одесской ОГА пригласил провести на Одесчине выездную сессию Мюнхенской конференции.
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2017 год
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Порошенко познакомился с вице-президентом США Майком Пенсом. Приоритетом обсуждений стала победа Дональда Трампа на президентских выборах в Штатах.
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2018 год
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Порошенко продемонстрировал участникам конференции флаг ЕС, который привез из зоны боев за Авдеевку. Тереза Мэй рассуждала о безопасном будущем Британии после Brexit. Экс-председатель НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил ввести миротворцев на Донбасс.
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2019 год
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В Мюнхен приехали 40 глав государств и правительств. Ангела Меркель рассказала о своем видении либерального миропорядка. В центре внимания оказался крах Договора о нераспространении ядерного оружия.
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2020 год
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12 шаговзадали тональность обсуждения ситуации в Украине. Владимир Зеленский дебютировал в Мюнхене. Эммануэль Макрон предложил дать России новый шанс. Майк Помпео заверил, что Запад побеждает.
Только в отчетах конференции эту Х У ЙНЮ забыли написать.
Вот такой експерД Магда.