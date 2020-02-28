Мюнхен-1938, 2007, 2020. Как Украину пробовали на зуб

Украину на Мюнхенской конференции по безопасности попробовали на зуб. Ничего фатального пока не произошло. Дальнейшее будет сильно зависеть от того, как Киев будет реагировать на дипломатическое давление.

Мюнхенская конференция по вопросам безопасности — то самое место, куда ежегодно собираются представители истеблишмента, чтобы сверять часы по вопросам, касающимся глобальных вызовов, пишет Евгений Магда из Института мировой политики в №4 Журнала Корреспондент.

На этот раз в столице Баварии были не только завсегдатаи подобных форумов, но и новички, в частности Владимир Зеленский. А вот Дональд Трамп, Ангела Меркель и Владимир Путин в Мюнхен не приехали.

Вот только дебют шестого украинского Президента был смазан — как раз к его приезду приурочили презентацию документа под названием 12 шагов навстречу безопасности Украины и Евроатлантического пространства. Под ним поставили подписи почти 50 экспертов разной степени влиятельности, среди которых трое — с украинскими паспортами.

Особой остроты ситуации придавало то, что Мюнхен, как локация, имеет нехороший привкус для переговоров по европейской безопасности — в 1938 году там Париж и Лондон сдали Берлину Чехословакию ради «умиротворения» нацистского режима. Но это никак не устранило угрозы Второй мировой войны. Скорее, создало условия для ее приближения.

УПАКОВАЛИ И ЗАДВИНУЛИ

Мир и суверенитет — это очень нужно. Вот только дюжина предложений в документе скорее не дорожная карта по разрешению российско-украинского кризиса, а нечто совсем иное. Документ больше всего напоминает дьявольскую смесь: меньшая часть — шаги, очевидные и давно перезревшие, но большая часть — красиво упакованные и бантиками перевязанные требования Кремля. В кремлевской части 12 шагов… видим создание на Донбассе зоны свободной торговли, ориентированной на Россию, подготовка поводов для отмены санкций против России и дискуссияобукраинской идентичности с привлечением России, Польши и Венгрии. Других соседей нашей страны к обсуждению авторы 12 шагов приглашать не стали.

В современном мире нет недостатка в аналитических записках с разнообразными рецептами для разрешения глобальных вызовов. Российско-украинский конфликт за почти шесть лет своего развития создал немало поводов для обсуждения — и по поводу донбасской, и по поводу крымской составляющих. Но обнародование документа «на полях» Мюнхена выглядит, как проверка способности нынешнего украинского руководства действовать в условиях жесткого и даже многостороннего прессинга. К сожалению, с этим вызовом оно не справилось.

Выступление Зеленского нельзя назвать провальным. Более того, в нем прозвучал ряд своевременных тезисов. И о том, что война идет на самом деле не только в Украине, но и в Европе. И о ее завершении после возращения Донбасса и Крыма — напоминание об аннексии полуострова является сильным шагом.

Глава украинского государства акцентировал внимание на раздаче российских паспортов на Донбассе и на том, что СММ ОБСЕ не пускают в любой уголок региона. Правда, Президент Украины по-прежнему не рискует называть имя агрессора вслух, хотя накануне мюнхенского дебюта он поговорил с Путиным по телефону. И тот в свойственной ему хозяйской манере, как сообщила пресс-служба Кремля, поинтересовался, намерена ли Украина выполнять минские договоренности. Интересно, что России подобные вопросы публично никто не задает, хотя подписанный пять лет назад в столице Беларуси документ ряд обязательств налагает и на нее.

Пресс-служба президента Украины Зеленский выступил в Мюнхене

Во время организованного Виктором Пинчуком Украинского ланча Зеленский сообщил о готовности организовать совместное патрулирование территории ОРДЛО украинскими военнослужащими, «местными жителями» и представителями СММ ОБСЕ. Инициатива соответствует доминирующему сегодня на Банковой стремлению провести одновременно в октябре 2020 года местные выборы на подконтрольной территории и в ОРДЛО.

Противоречивость и невнятность этой инициативы, похоже, не смущает команду Зеленского. Правда, вспышка активности боевиков на Луганщине, случившаяся 18 февраля, буквально сразу после Мюнхена-2020, должна напомнить Президенту и его окружению, что во время выборов в нашей стране над каждым участком для голосования вывешивают украинский флаг. Объективных условий для этого в ОРДЛО сегодня нет.

Неизменным пока что остается стремление Зеленского делать все для приближения новой «нормандской встречи», а ее планировали на апрель. Но шансы на ее проведение стремительно тают: об этом свидетельствует тот факт, что министры иностранных дел стран — участниц «нормандского квартета» в Мюнхене не встретились. Очевидно, из-за отсутствия сколь-нибудь согласованной повестки дня переговоров — если обсуждать нечего, что толку во встречах?

ГДЕ СОЮЗНИКИ?

Случился в Мюнхене и небольшой казус: в зале во время выступления Зеленского не оказалось Петра Порошенко, который на этот раз в Мюнхене не выступал. Одни утверждали, что его не захотело видеть в зале окружение шестого Президента, другие — что Порошенко сам не горел желанием. Как бы то ни было, Порошенко активно работал на конференции, куда его пригласили организаторы: его авторитета оказалось вполне достаточно, чтобы в кулуарах провести целый букет встреч с друзьями Украины. Порошенко не собирается исключать себя из высшей политлиги, он сохраняет контакты на международной арене, в том числе и как некую защиту от возможных преследований со стороны оппонентов.

От имени США на конференции в Баварии присутствовали госсекретарь Майк Помпео и последовательно оппонирующая Трампу спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси. Шеф американской дипломатии заявил о дальнейшей поддержке Украины в ее противостоянии с Россией. Рассказанная Помпео история о встрече с раненым украинским офицером в киевском госпитале поможет тысячам западных обывателей понять, что же именно уже шестой год происходит на Донбассе. Не упустил Помпео и возможности пообщаться с российским коллегой Сергеем Лавровым. Пелоси призвала союзников США не слушать Huawei — китайского гиганта радиоэлектроники в Штатах воспринимают враждебно.

Эммануэль Макрон, оказавшийся на 56-й Мюнхенской конференции самым заметным представителем Старого Света, продолжил курс на геополитическую реабилитацию Кремля. Он предложил дать России еще один стратегический шанс, утверждая, что санкции никому не принесли пользы. Ничего удивительного: на президента Франции, с одной стороны, давят представители тамошнего бизнеса, желающие вернуться на интересный им российский рынок, с другой — политическая целесообразность подсказывает ему путь реверансов в отношениях с Путиным.

Действующий председатель ОБСЕ Эди Рама (премьер и министр иностранных дел Албании) не только отметил безальтернативность минских договоренностей, но и выразил понимание страхов России, не желающей жить во враждебном окружении. То есть его позиция выглядела в стиле «и нашим, и вашим», чем зачастую ОБСЕ и отличается.

Куда прямолинейнее и жестче высказалась президент Эстонии Керсти Кальюлайд, назвавшая происходящее сегодня на Донбассе «горячим конфликтом, о котором многие хотят забыть». Пожалуй, балтийская леди дала наиболее четкое определение тому, как европейский истеблишмент относится к гибридному противостоянию России и Украины.

Шеф российского МИД не пытался на этот раз эпатировать публику, словно оценив, что за последние пять лет представителей РФ на международных форумах стали воспринимать спокойнее, точно забывая об аннексии Крыма. Лавров напомнил о 75-летии победы над нацизмом и развил инициативу Путина о неформальном саммите постоянных членов Совета Безопасности ООН. Как раз тот случай, когда простота хуже воровства: в Москве словно не понимают очевидности российской попытки таким образом компенсировать исключение России из G8 после аннексии Крыма.

Итоги? Не нужно абсолютизировать даже самые громкие заявления и резонансные документы, обнародованные в баварской столице. Но и игнорировать их не надо: Мюнхен играет роль геополитического ринга современного мира, на котором ведущие игроки в публичных и непубличных дискуссиях обкатывают сценарии реализации своих интересов. Украина, к сожалению, продолжает разве что борьбу за свою субъектность. Если оценить результаты для Украины, то можно выставить что-то около пяти по десятибалльной шкале: речь о сдаче позиций не идет, но и продвижения в нужном направлении не добились. А ситуация на Донбассе, похоже, так и не уходит из состояния, которое называют «замороженный конфликт». Тем более что очередная встреча четверки в «нормандском формате», похоже, будет отложена на неопределенный срок.

В СВОЕМ РЕПЕРТУАРЕ

Хотя Мюнхенская конференция по вопросам безопасности функционирует с 1963 года, большие ожидания от высказываний с ее трибуны появились с 2007 года, когда Владимир Путин заявил о претензиях России на статус полюса в многополярном мире. После этого в столицу Баварии он не приезжал. А в 2008 году РФ реализовала свои претензии на статус полюса, откусив часть грузинской территории. С той поры Россию в Мюнхене традиционно представляет Сергей Лавров.