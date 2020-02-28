Коболев: РФ не достроит Северный поток-2 из-за нехватки технологий

Россия не сможет достроить газопровод, поскольку не имеет соответствующих технологий, считает глава Нафтогаза.

Коболев также заявил, что немцы и россияне лгали США о том, что санкции не сработают

Россия из-за санкций США лишена технологий, чтобы завершить строительство газопровода Северный поток-2. Об этом сказал глава правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев и интервью немецкому изданию Die Zeit.

Как отметил Коболев, эти санкции являются чрезвычайно полезными для энергетической безопасности Европы и Украины.

"Эти санкции остановят Северный поток-2. Российская сторона не обладает необходимыми технологиями, чтобы завершить проект", - добавил он.

Комментируя заявления представителей РФ о намерении завершить строительство газопровода, Коболев напомнил, что Россия является лидером в использовании дезинформации.

"За несколько дней до введения санкций немцы и россияне пытались убедить американцев, что санкции не будут иметь никакого эффекта на Северный поток-2. Они сознательно лгали", - сказал глава правления НАК.

Напомним, 20 декабря, президент США Дональд Трамп подписал законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который предусматривает санкции в отношении российских газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток.

После этого иностранные подрядчики остановили строительные работы. В России заявили, что достроят газопровод своими силами, но это займет больше времени - не менее года, хотя Северный поток-2 построен уже на 93,5%. А в феврале в Газпроме заявили, что Nord Stream-2 рассчитывают запустить до конца года.

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