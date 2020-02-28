Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Коболев: РФ не достроит Северный поток-2 из-за нехватки технологий

Комментариев: 2
Россия не сможет достроить газопровод, поскольку не имеет соответствующих технологий, считает глава Нафтогаза.
Коболев также заявил, что немцы и россияне лгали США о том, что санкции не сработают
Коболев также заявил, что немцы и россияне лгали США о том, что санкции не сработают

Россия из-за санкций США лишена технологий, чтобы завершить строительство газопровода Северный поток-2. Об этом сказал глава правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев и интервью немецкому изданию Die Zeit.

Как отметил Коболев, эти санкции являются чрезвычайно полезными для энергетической безопасности Европы и Украины.

"Эти санкции остановят Северный поток-2. Российская сторона не обладает необходимыми технологиями, чтобы завершить проект", - добавил он.

Комментируя заявления представителей РФ о намерении завершить строительство газопровода, Коболев напомнил, что Россия является лидером в использовании дезинформации.

"За несколько дней до введения санкций немцы и россияне пытались убедить американцев, что санкции не будут иметь никакого эффекта на Северный поток-2. Они сознательно лгали", - сказал глава правления НАК.

Напомним, 20 декабря, президент США Дональд Трамп подписал законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который предусматривает санкции в отношении российских газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток.

После этого иностранные подрядчики остановили строительные работы. В России заявили, что достроят газопровод своими силами, но это займет больше времени - не менее года, хотя Северный поток-2 построен уже на 93,5%. А в феврале в Газпроме заявили, что Nord Stream-2 рассчитывают запустить до конца года.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, Нафтогаз, Северный поток, санкции, Андрей Коболев, санкции против России
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
xapi3mat    28.02.2020, 20:01
Оценка:  0
xapi3mat
даж если бы и имели лапти эти супертехнологии - штаты все равно не РАЗРЕШАТ! а тут еще турки нож в спину приготовили! не новости а празник какойто!
Предаторр    28.02.2020, 19:42
Оценка:  -4
Предаторр
Кобель,да ты же Настоящий НасрадАнус!Гыгыгыгыгы!!!)))))
alexin777    28.02.2020, 19:52
Оценка:  -2
alexin777
он забыл что там НЕ ТОЛЬКО Россия

бывает

тут вопрос ПРЕМИИ главный
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь