Обсервация эвакуированных из Китая закончится 5 марта — Скалецкая

Уже в следующий четверг люди смогут свободно покинуть санаторий в Санжарах.

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Утром 5 марта эвакуированные из Китая граждане смогут покинуть медицинский центр в Новых Санжарах, если последние результаты исследования на коронавирус окажутся отрицательными. Об этом в интервью hromadske сообщила Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Мы должны еще переждать до конца среды. Если результаты всех исследований будут отрицательными, они (эвакуированные - ред.) уже в четверг смогут быть в своих родных городах, - рассказала министр.

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Скалецкая объяснила, что финальные результаты тестов будут известны вечером 4 марта. Если коронавирус не обнаружат, эвакуированные и сама министр смогут покинуть медицинский центр утром 5 марта.

Напомним, все эвакуированные из Уханя здоровы. Первые тесты показали, что ни у кого из эвакуированных нет китайского гриппа. Но будут и повторные тесты.

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