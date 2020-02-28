Евровидение под угрозой. Новые проблемы Украины

Поездка представителей Украины на Евровидение, которое состоится в мае в Амстердаме, оказалась под вопросом из-за ареста счетов Общественного телевидения.

Так что Go A уже не едет на Евровидение? Фокус

В прошлом году Украина пропустила песенный конкурс Евровидения из-за скандала с победительницей отечественного конкурсного отбора, певицей Maruv. В этом году с конкурсом уже было все в порядке, но теперь проблемы возникли с финансированием.

Найдутся ли деньги на Евровидение?

Победитель с контрактом

Выиграла нацотбор на Евровидение группа Go-A. 25 февраля коллектив подписал договор с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины на участие в песенном конкурсе. После этого музыканты официально стали конкурсантами от нашей страны.

"Мы его подписали, поэтому нам все понравилось. Там никто никого не ограничивает. UA:Суспільне полностью заинтересовано в том, чтобы достойно представить Украину. Поэтому там нет подводных камней", - заявила солистка группы Екатерина Павленко.

НОТУ берет на себя расходы коллектива. Согласно жеребьевке, Go-A выступят в первом полуфинале песенного конкурса 12 мая. Группа выйдет на сцену во второй половине шоу.

Евровидение-2020 пройдет в Нидерландах, в Роттердаме.

Блокировка счетов

Однако, по словам руководителя Национальной общественной телерадиокомпании Зураба Аласании, из-за ареста счетов Общественного под угрозой оказалась поездка представителей Украины на Евровидение.

28 февраля общественный вещатель сообщил, что исполнительная служба Минюста арестовала все счета компании. Это произошло из-за того, что Общественное должно заплатить старый долг в 308 миллионов гривен европейском вещателю Евроньюс.

Долг возник еще во времена президентства Виктора Януковича, когда по договоренности с властью Украины запустили вещание украинской службы Евроньюс, однако Киев тогда не выполнил часть обязательств.

Общественное ТВ получило тот долг в наследство от Национальной телекомпании Украины.

Причем блокировка счетов ставит под угрозу не только участие в Евровидении, а и трансляцию Олимпиады-2020.

"Мы не можем оплатить поездку наших участников. Мы даже не можем оплатить отель для национальной команды Украины, которую мы только объявили. "Как-то, возможно, сами доберетесь"- все, что я могу сказать сейчас нашей команде. Это шесть исполнителей и шестеро наших представителей ", - рассказывает Аласания.

У команды исполнителей Go-A, по его словам, с деньгами "совсем беда". Все расходы должно было брать на себя Общественное и заложило деньги в бюджет, но сейчас не имеет к ним доступа.

"Является ли это срывом Евровидение? Ну нет, но да", - резюмировал господин Аласания.

Также Украина обязана отправить еще перед Евровидением в Нидерланды главу делегации на специальную встречу, но сделать этого сейчас также не может.

Что будут делать?

Сейчас Минкульт вместе с Минфином решают вопрос о погашении долга Общественного ТВ перед Евроньюс.

"Ситуация с возможным отключением за долги телеканала является недопустимой. Вещатель не предусмотрел в бюджете средства на погашение задолженности. Минкульт, чтобы избежать ситуации относительно возможного прекращения вещания, вместе с Минфином принял решение о приближении финансирования, чтобы Общественное имело возможность рассчитаться с долгами немедленно", - заявил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

При этом он отметил, что сумма средств на заблокированных счетах в Швейцарии, после погашения долга, вернется в бюджет, а Минкульт инициирует изменения в бюджет относительно увеличения финансирования общественного вещателя.