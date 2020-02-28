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Зеленский созвал внеочередное заседание Рады

Комментариев: 3
Президент попросил парламент рассмотреть несколько проектов законов и о Кабмине. Также он просит заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов.
Владимир Зеленский ждет нардепов в Раде 4 марта
Владимир Зеленский ждет нардепов в Раде 4 марта

Верховная Рада соберется на внеочередное пленарное заседание по требованию президента Владимира Зеленского. Об этом сообщается на сайте парламента в пятницу, 28 февраля.

"В соответствии с распоряжением председателя Верховной Рады от 28 февраля 2020 года, заседание созывается в связи с требованием президента Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады девятого созыва и в соответствии с частью восьмой статьи 19 регламента", – говорится в сообщении.

Внеочередное заседание назначено на 16:00 в среду, 4 марта.

В свою очередь пресс-служба Зеленского сообщила, что он направил спикеру парламента Дмитрию Разумкову письмо с требованием созвать внеочередное заседание Рады.

"Глава государства обратился с просьбой включить в повестку дня заседания вопросы о рассмотрении нескольких проектов законов и о Кабинете министров Украины. Кроме того, президент просит заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов", – отметили на Банковой.

Ранее в пятницу стало известно, что нынешняя Верховная Рада в "турборежиме" работает медленнее предыдущего созыва. За полгода нардепы приняли только 155 законов, тогда как парламент прошлого созыва принял 173 закона.

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Теги: президент, Рада, Верховная Рада, парламент, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Брюква_и_Клюква    28.02.2020, 20:43
Оценка:  +9
Брюква_и_Клюква
Усиление полномочий припиЗЕдента вплоть до президентской республики. Обещанный год заканчивается и НЕлоху нужно отдавать долги инвесторам.
Колишній-східняк    28.02.2020, 20:37
Оценка:  +10
Колишній-східняк
Якою підлянкою збираються перебити падіння свого рейтингу на законне місце на смітнику? Це те, про що ми всі думаємо? Чи міркуєте, як технічно відповзти по деяких питаннях, аби перегрупуватися для фінального стрибка? Чи тягнете на сірниках, хто буде винний в наступному зешквірусі зеленої корони?
Колишній-східняк    28.02.2020, 20:44
Оценка:  +9
Колишній-східняк
На порядку денному прагнення дістати конституційне право не знати і не вчити, і навіть не поважати державну мову України? Не визнавати за українською мовою права на існування? Це не право на невігластво чи невігластво й агресію. Це право на зраду. Отруйне, агресивне, що поширюється далі ніж бачить.
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