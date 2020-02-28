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Названо имя погибшего бойца на Донбассе

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Снайпер сепаратистов застрелил сержанта взвода 93-й отдельной механизированной бригады Владимира Федченко.
Федченко погиб в возрасте 46 лет
Федченко погиб в возрасте 46 лет
facebook.com/93OMBr

В результате обстрелов сепаратистами 27 февраля погиб главный сержант взвода 93-й отдельной механизированной бригады Владимир Федченко. Об этом говорится в сообщении 93-й ОМБр в Facebook.

Сообщается, что Федченко погиб в возрасте 46 лет в результате попадания пули снайпера. Он вступил на службу в 93-ю бригаду в декабре 2016 года. У него остались жена и четверо детей.

"Воины бригады Холодный Яр выражают свои искренние соболезнования семье Владимира. Мы полностью разделяем вашу боль и тоску и сделаем все от нас зависящее, чтобы его жертва не была напрасной. Похоронят Владимира завтра, в родном селе Нещеретово. Церемония прощания начнется в 13:00", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВСУ на Донбассе понесли потери. В четверг один украинский военный погиб и еще один был ранен. В пятницу обстрелы позиций ООС продолжились.

Напомним, за сутки 26 февраля на Донбассе зафиксировали 10 обстрелов, один украинский боец подорвался на мине и два других были ранены в ходе вражеских обстрелов.

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Теги: смерть, донбасс, погибшие, ситуация на востоке Украины, Перемирие на Донбассе, Перемирие на востоке Украины, погибшие в АТО, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Boxerogos    28.02.2020, 20:58
Оценка:  -2
Boxerogos
Ещё один из числа наёмников,которых наша зомбопропаганда почему-то продолжает называть"героями",исцел ился от алчности и жажды лёгкой наживы благодаря защитникам Донбасса.Он не хотел жить ради своих жены и детей,мечтал стать кормом для могильных червей.И его мечта сбылась.Земля бетоном!
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