Названо имя погибшего бойца на Донбассе

Снайпер сепаратистов застрелил сержанта взвода 93-й отдельной механизированной бригады Владимира Федченко.

В результате обстрелов сепаратистами 27 февраля погиб главный сержант взвода 93-й отдельной механизированной бригады Владимир Федченко. Об этом говорится в сообщении 93-й ОМБр в Facebook.

Сообщается, что Федченко погиб в возрасте 46 лет в результате попадания пули снайпера. Он вступил на службу в 93-ю бригаду в декабре 2016 года. У него остались жена и четверо детей.

"Воины бригады Холодный Яр выражают свои искренние соболезнования семье Владимира. Мы полностью разделяем вашу боль и тоску и сделаем все от нас зависящее, чтобы его жертва не была напрасной. Похоронят Владимира завтра, в родном селе Нещеретово. Церемония прощания начнется в 13:00", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВСУ на Донбассе понесли потери. В четверг один украинский военный погиб и еще один был ранен. В пятницу обстрелы позиций ООС продолжились.

Напомним, за сутки 26 февраля на Донбассе зафиксировали 10 обстрелов, один украинский боец подорвался на мине и два других были ранены в ходе вражеских обстрелов.

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