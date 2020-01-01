Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Коронавирус: Украина не будет закрывать границы

Комментариев: 0
Власти страны не рассматривают вариант закрытия границ для предотвращения занесения коронавируса в Украину.
По словам главы МИД, закрывать границы Украина не планирует
По словам главы МИД, закрывать границы Украина не планирует
facebook.com/DPSUkraine

Министерство иностранных дел Украины не рассматривает вариант закрытия границ для предотвращения занесения нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на канале Украина 24

Так, Пристайко ответил на вопрос, рассматривается ли вариант закрытия границ государства для предотвращения занесения коронавируса в Украину.

"Мы в принципе не рассматриваем такой вариант как и все другие страны мира. Да, некоторые из них стараются сделать мероприятия вокруг некоторых регионов и определенных городов, но закрывать границы мы не планируем. Это означает, что на границе мы значительно усилили проверку. Десятки тысяч людей уже проверены нашими пограничниками", - заявил Пристайко.

Ранее сообщалось, что на границе у украинцев берут анализы на коронавирус. У нескольких человек с температурой были взяты образцы для исследования в лаборатории на наличие коронавируса.

Коронавирус: в Киеве дезинфицируют транспорт

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: вирусы, МИД Украины, Вирус, граница, заболевание, болезнь, заболевания, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь