Коронавирус: Украина не будет закрывать границы

Власти страны не рассматривают вариант закрытия границ для предотвращения занесения коронавируса в Украину.

Министерство иностранных дел Украины не рассматривает вариант закрытия границ для предотвращения занесения нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на канале Украина 24

Так, Пристайко ответил на вопрос, рассматривается ли вариант закрытия границ государства для предотвращения занесения коронавируса в Украину.

"Мы в принципе не рассматриваем такой вариант как и все другие страны мира. Да, некоторые из них стараются сделать мероприятия вокруг некоторых регионов и определенных городов, но закрывать границы мы не планируем. Это означает, что на границе мы значительно усилили проверку. Десятки тысяч людей уже проверены нашими пограничниками", - заявил Пристайко.

Ранее сообщалось, что на границе у украинцев берут анализы на коронавирус. У нескольких человек с температурой были взяты образцы для исследования в лаборатории на наличие коронавируса.

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