В Житомире 10-летний мальчик выстрелил в висок прохожему

В присутствии родителей школьник признался, что нашел в доме пневматическую винтовку и решил испытать ее.

В Житомире мужчина на улице получил ранение в голову из пневматического оружия. Правоохранители выяснили, что стрелял 10-летний мальчик, сообщает региональное управление Нацполиции в пятницу, 28 февраля.

"В медицинское учреждение обратился 38-летний житель областного центра с повреждением в области виска. Врачи зафиксировали гематому и обнаружили в ней шарик, предварительно, от пневматического оружия. По словам потерпевшего, он находился неподалеку многоэтажного дома в микрорайоне Полевая, когда почувствовал резкую боль в виске и понял, что он ранен", – говорится в сообщении.

Проверяя сообщение о вероятном выстреле из окна многоэтажки, полицейские организовали отработку дома и разыскали нужную квартиру.

Выяснилось, что в мужчину попал 10-летний мальчик. На тот момент он находился один дома. В присутствии родителей школьник признался, что нашел в доме пневматическую винтовку и решил испытать ее, выстрелив из окна.

Установлено, что оружие принадлежит отцу и согласно законодательству не требует специального разрешения для владельца.

Винтовку полицейские изъяли. Выясняются причины, по которым она хранилась в доступном для ребенка месте. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье о хулиганстве (ст.296 УК Украины).

Ранее сообщалось, что в одном из сел Беляевского района Одесской области 12-летний мальчик выстрелил из охотничьего ружья в 15-летнего друга и убил его.

А в Днепропетровской области 15-летний подросток выстрелил из травматического пистолета в голову своему 8-летнему брату, после чего убежал.

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