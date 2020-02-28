Беспорядки на рынке в Харькове: 56 человек получили подозрения
Полиция сообщила о подозрении сразу 56 задержанным участникам столкновений на харьковском рынке Барабашово. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области.
В ведомстве напомнили, что участники беспорядков применили пиротехнику, слезоточивый газ и подожгли въездную арку. По факту вчера были задержаны 55 активных участников. Всех их подозревают в массовых беспорядках, в суд внесено ходатайство об избрании меры пресечения.
Сегодня подозрение получил еще один участник конфликта. В ближайшее время ему также будут избирать меру пресечения.
"Также установлены другие лица, участвовавшие в стычке. Сейчас выясняется их местонахождение для проведения с ними соответствующих следственных и процессуальных действий. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет", - говорится в сообщении.
Напомним, 27 февраля на рынке Барабашово произошли столкновения между частными предпринимателями и муниципальной охраной города. Были слышны звуки взрывов и стрельба. Изначально сообщалось о 20 задержанных на рынке.
Как известно, предприниматели Барабашово активно протестуют против планов властей Харькова построить дорогу через его территорию.
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