Беспорядки на рынке в Харькове: 56 человек получили подозрения

Из-за столкновений на харьковском рынке Барабашово 56 задержанным объявили о подозрении. Возраст задержанных - от 19 до 55 лет.

Полиция сообщила о подозрении сразу 56 задержанным участникам столкновений на харьковском рынке Барабашово. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области.

В ведомстве напомнили, что участники беспорядков применили пиротехнику, слезоточивый газ и подожгли въездную арку. По факту вчера были задержаны 55 активных участников. Всех их подозревают в массовых беспорядках, в суд внесено ходатайство об избрании меры пресечения.

Сегодня подозрение получил еще один участник конфликта. В ближайшее время ему также будут избирать меру пресечения.

"Также установлены другие лица, участвовавшие в стычке. Сейчас выясняется их местонахождение для проведения с ними соответствующих следственных и процессуальных действий. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет", - говорится в сообщении.

Напомним, 27 февраля на рынке Барабашово произошли столкновения между частными предпринимателями и муниципальной охраной города. Были слышны звуки взрывов и стрельба. Изначально сообщалось о 20 задержанных на рынке.

Как известно, предприниматели Барабашово активно протестуют против планов властей Харькова построить дорогу через его территорию.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet