Консульство Украины в Милане возобновляет работу

Общий прием граждан по предварительной записи будет восстановлен с 2 марта. Граждан, которые были записаны на 25, 26 и 27 февраля, примут отдельно.

В Милане разрешили работу офисов по приему граждан

Генеральное консульство Украины в Милане с 2 марта возобновит общий прием граждан по предварительной записи. Об этом 28 февраля сообщила пресс-служба дипучреждения в Facebook.

Отмечается, что работу восстановят в соответствии с директивами, обнародованными префектурой города Милан.

В консульстве также подчеркнули, что граждане, которые были записаны на прием 25, 26 и 27 февраля, будут приняты в индивидуальном порядке отдельно от общей записи.

С ними свяжутся и согласуют дату и время приема, повторная запись не требуется.

При посещении генконсульства украинцев просят соблюдать рекомендации, выданные итальянскими санитарными службами, по предотвращению дальнейшего распространения коронавируса.

"В помещении Генерального консульства не создавать толпу, соблюдать необходимую дистанцию при общении с посетителями и работниками консульства, активно пользоваться дезинфицирующими средствами для рук, при возможности - медицинскими масками и резиновыми перчатками", - говорится в сообщении.

По последним данным, число жертв коронавируса в стране выросло до 21, заражены более 800 человек . Италия стала лидером среди европейских стран по распространению COVID-19.

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