Украинцам во Франции посоветовали ограничить передвижения

Посольство Украины подготовило рекомендации гражданам в связи с увеличением числа зараженных COVID-19.

Посольство Украины во Франции рекомендовало украинским гражданам, находящимся в стране или собирающимся ее посетить, соблюдать рекомендации по мерам защиты от заражения новым коронавирусом. Об этом 28 февраля сообщила пресс-служба МИД Украины.

Так, украинцам, а особенно престарелым и имеющим хронические заболевания, советуют избегать регионов Oise, Somme, Haute Savoie, Alpes Maritimes, избегать контактов с больными, не посещать массовые мероприятия, пользоваться защитными масками в местах скопления людей и соблюдать личную гигиену.

В случае повышенной температуры или симптомов простуды необходимо ограничить передвижения и обращаться в медучреждения.

"В случае обнаружения повышенной температуры и симптомов простуды во время пребывания во Франции, рекомендуем гражданам Украины ограничить передвижения и безотлагательно обратиться в медицинское учреждение или позвонить по телефону 15. Информационная помощь по коронавирусу предоставляется по телефону "горячей линии" 0800 130 000 (звонок бесплатный)", - говорится в сообщении.

Также украинцам рекомендовали зарегистрироваться в системе Друг на сайте МИД Украины.

Ранее сообщалось, что во Франции резко возросло число зараженных коронавирусом. По последним данным, инфицированы 57 человек , из которых 19 - за последние сутки.