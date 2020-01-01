Вице-премьер объяснил, зачем украинцам префекты

Две трети населения Украины поддерживают децентрализацию и готовы к введению нового перечня административных единиц, подчеркнул Денис Шмыгаль.

Вице-премьер-министр - министр развития общин и территорий Денис Шмыгаль объяснил необходимость назначения префектов в рамках реформы децентрализации. Об этом он рассказал в пятницу, 28 февраля, в эфире программы Свобода слова Савика Шустера на телеканале Украина.

По словам Шмыгаля, префекты будут выполнять роль связных между Киевом и регионами, в которых они будут являться представителями центральной власти.

"Украина – очень большая. У нас по перспективным планам должно быть создано 1400 общин. Почти 1000 уже создана. Соответственно, это большое количество органов местного самоуправления. Когда вы спрашиваете, кто такой префект и для чего его назначать – это человек, представитель центральной власти в регионе. Он должен быть быстрым связным между Киевом и теми регионами, в которых он является представителем. Для того, чтобы реакция власти на различные события была более быстрой. Это нормальный уклад страны такого размера как Украина", – подчеркнул вице-премьер.

Также он заявил, что более 70% граждан Украины поддерживают реформу децентрализации в стране, которая, по его словам, является одной из самых успешных.

"Мы начали первую большую дискуссию завершения первого этапа децентрализации. На самом деле, это первый этап административно-территориальной реформы, который завершится выборами этой осенью. Еще один шаг – это внесение изменений в Конституцию, чтобы привести в порядок то административно-территориальное устройство, которое мы получим после выборов в сформированные местные общины", – указал вице-премьер.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский предложил изменить отдельные положения Конституции, которые касаются административно-территориального устройства Украины.

В частности, предполагается введение нового перечня единиц – община, округ, область, а также института префектов, которые должны стать представителями государства в округах и областях.

В прошлом месяце глава государства отозвал предложенный им законопроект о децентрализациии и отправил его на доработку.

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