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Украина планирует эвакуацию граждан из Китая с помощью других стран

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Киев намерен организовать дополнительную эвакуацию украинцев, привлекая другие государства.
Эвакуация украинцев из Китая
Эвакуация украинцев из Китая
 
Украина может провести дополнительную эвакуацию своих граждан из китайского Уханя при помощи других стран. Об этом 28 февраля в интервью телеканалу Украина 24 сообщил  министр иностранных дел Вадим Пристайко.
 
"Кроме Китайской Народной Республики, где были зарегистрированы первые случаи (коронавируса), мы, в принципе, на сегодня не планируем эвакуации. Единственное, что мы планируем, - это дополнительная эвакуация тех граждан, которые остались в Ухане, и думаем, каким образом их оттуда забрать. У нас есть разные варианты. На сегодняшний момент наиболее целесообразным представляется привлечение помощи других стран", - отметил глава МИД.
 
По словам Пристайко, это может произойти в ближайшее время, так как есть европейская страна, котора выразила готовность забрать украинцев из Уханя.
 
При этом министр напомнил, что Украина помогала другим странам в эвакуации их граждан.
 
 
Ранее сообщалось, что шесть граждан Украины хотят эвакуироваться из китайской провинции Хубэй и города Ухань.
 
Напомним, 20 февраля в Украину прибыл самолет с эвакуированными из китайского Уханя. На борту воздушного судна, которое приземлилось в Харькове, были 94 человека: 45 украинцев, 27 иностранных граждан, а также 22 члена экипажа и сопровождающего медицинского персонала.
 
После осмотра медиками прибывших пятью автобусами перевезли для обсервации в санаторий Нацгвардии Новые Санжары в Полтавской области.
 
Перемещение эвакуированных вызвало протесты в пгт Новые Санжары. Жители населенного пункта перекрыли дорогу и вступили в столкновения с полицейскими.

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Теги: МИД Украины, эвакуация, Коронавирус, Вадим Пристайко
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Источник: korrespondent.net

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