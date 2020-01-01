Украина планирует эвакуацию граждан из Китая с помощью других стран

Киев намерен организовать дополнительную эвакуацию украинцев, привлекая другие государства.

Украина может провести дополнительную эвакуацию своих граждан из китайского Уханя при помощи других стран. Об этом 28 февраля в интервью телеканалу Украина 24 сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

"Кроме Китайской Народной Республики, где были зарегистрированы первые случаи (коронавируса), мы, в принципе, на сегодня не планируем эвакуации. Единственное, что мы планируем, - это дополнительная эвакуация тех граждан, которые остались в Ухане, и думаем, каким образом их оттуда забрать. У нас есть разные варианты. На сегодняшний момент наиболее целесообразным представляется привлечение помощи других стран", - отметил глава МИД.

По словам Пристайко, это может произойти в ближайшее время, так как есть европейская страна, котора выразила готовность забрать украинцев из Уханя.

При этом министр напомнил, что Украина помогала другим странам в эвакуации их граждан.

Напомним, 20 февраля в Украину прибыл самолет с эвакуированными из китайского Уханя. На борту воздушного судна, которое приземлилось в Харькове, были 94 человека: 45 украинцев, 27 иностранных граждан, а также 22 члена экипажа и сопровождающего медицинского персонала. После осмотра медиками прибывших пятью автобусами перевезли для обсервации в санаторий Нацгвардии Новые Санжары в Полтавской области. Перемещение эвакуированных вызвало протесты в пгт Новые Санжары. Жители населенного пункта перекрыли дорогу и вступили в столкновения с полицейскими.

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