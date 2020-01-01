МИД не подтвердил визит Трампа и Джонсона 8 мая

Накануне британские СМИ сообщили о возможном визите президента США и премьера Британии в Украину по дороге в Москву на 9 мая.

Официально информация о возможном визите в Украину президента США Дональда Трампа и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона не подтверждена. Об этом заявил глава МИД Вадим Пристайко, сообщает Интерфакс-Украина.

Однако он подтвердил, что оба политика приглашены Киевом.

"Президент США приглашен в Украину. Также приглашен и премьер-министр Великобритании. И как раз о них обоих шла речь в статье The Guardian, которая не подтверждена официальными каналами", - сказал Пристайко.

Он сообщил, что в ответ Джонсон и Трамп пригласили украинскую сторону сделать ответный визит, когда будет возможность. Только о датах поездок речь пока не шла.

Напомним, в ноябре прошлого года Трамп заявил, что хотел бы присутствовать в Москве на 9 мая на торжествах по случаю Дня Победы, но не знает, сможет ли поехать.

Ранее в Кремле заявили, что планируют пригласить на мероприятия в Москве по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ряд мировых лидеров, в том числе президента Украины Владимира Зеленского.

На днях в Офисе президента сообщили, что Зеленский приглашение не получал.

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