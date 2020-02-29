На Донбассе восемь обстрелов, ранен военный

Военные впервые за четыре дня не понесли потерь на Донбассе. Один военный получил ранения.

За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано восемь обстрелов, один военный получил ранения. Об этом говорится в утренней сводке штаба ООО в субботу, 29 февраля.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также была отмечена работа снайперской пары", - говорится в сводке.

В частности, обстрелы велись у Водяного, Пищевика, Лебединского, Новотроицкого, Новотошковского и Орехово.

"Вчера, 28 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что впервые за четыре дня военные не понесли на Донбассе потерь. До этого три дня подряд сообщалось о гибели одного военного.

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