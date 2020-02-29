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На Донбассе восемь обстрелов, ранен военный

Комментариев: 1
Военные впервые за четыре дня не понесли потерь на Донбассе. Один военный получил ранения.
На Донбассе восемь обстрелов, ранен военный
facebook.com/pg/pressjfo.news

За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано восемь обстрелов, один военный получил ранения. Об этом говорится в утренней сводке штаба ООО в субботу, 29 февраля.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также была отмечена работа снайперской пары", - говорится в сводке.

В частности, обстрелы велись у Водяного, Пищевика, Лебединского, Новотроицкого, Новотошковского и Орехово.

"Вчера, 28 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что впервые за четыре дня военные не понесли на Донбассе потерь. До этого три дня подряд сообщалось о гибели одного военного.

 

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Теги: военные, ситуация на востоке Украины, Перемирие на Донбассе, Прекращение огня на Донбассе, режим тишины на Донбассе, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
atos    29.02.2020, 08:56
Оценка:  -5
atos
"понесли потерь"
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