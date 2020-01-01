Итоги 28 февраля: Допрос Порошенко и коронавирус

Самые значимые и интересные события за последние сутки.

Bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Экс-президента Петра Порошенко допросили

Допрос нардепа от Евросолидарности и экс-президента продолжался шесть часов. Как сообщили в ГБР, Порошенко вызвали по делу о незаконной переправке через государственную границу Украины с использованием заведомо поддельных документов и по делу о злоупотреблении служебным положением и вмешательстве в деятельность судов.



По словам адвоката Ильи Новикова, Порошенко допрашивали как свидетеля. Подозрения экс-президенту не вручили.

В то же время, под стенами здания Государственного бюро расследований произошла потасовка между народным депутатом от “Слуги Народа“ Александром Дубинским и сторонниками экс-президента Петра Порошенко.

Опубликованы результаты вскрытия погибших от коронавируса

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В последнем отчете о вскрытии пациентов, которые умерли от COVID-19, видно, что вирус поражает в первую очередь легкие, и нет достаточных доказательств, подтверждающих повреждение других органов.

В докладе говорится, что новый коронавирус вызывает воспалительные симптомы в дыхательных путях и мешочках легких. Повреждение легочной ткани в виде легочного фиброза менее выражено, чем при ОРВИ, но симптомы отека легких более выражены.

Президент Владимир Зеленский созвал внеочередное заседание Верховной Рады

Глава государства требует от депутатов рассмотреть несколько законопроектов о Кабмине. Также он просит заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов.



Внеочередное заседание назначено на 16.00 в среду, 4 марта.



Войска Асада атаковали турецкий конвой в Сирии



В ночь на 28 февраля сирийские ВВС совместно с российской авиацией атаковали конвой турецкой армии в Сирии. Погибли более 30 турецких военных.



Анкара ответила ударами с воздуха и земли по позициям сирийских правительственных сил в Идлибе. было ликвидировано 56 сирийских военных.



В Минобороны РФ заявили, что сирийские войска обстреляли турецкий конвой, поскольку он находился среди наступавших боевиков. В ведомстве также подчеркнули, что силы РФ не участвовали в атаке.



В связи с ситуацией Совбез ООН собрался на срочное заседание. США, ЕС и Украина выразили поддержку Турции и осудили действия режима Асада и России в Сирии.



Выросли долги украинцев за коммунальные услуги



Согласно заявлению Госстата, за весь прошлый год долги украинцев за коммуналку выросли на восемь миллиардов гривен. Всего же граждане должны за услуги 67 миллиардов.



В целом в январе украинцы уплатили за жилкомуслуги 19,5 миллиардов гривен, что составило 83,1% начисленной за этот месяц суммы.



Цены на нефть рекордно упали



Впервые за 2,5 года цена нефти марки Brent опустилась ниже 49 долларов за баррель. Еще в начале недели она торговалась выше 56 долларов за баррель