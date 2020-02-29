Пристайко: 9 мая праздновать не собираемся

Кремль ранее заявлял о намерении пригласить президента Украины на День победы в Москве, но Киев приглашение еще не получал.

Украине не будет принимать участие в праздновании 75-й годовщины окончания Второй мировой войны. Об этом заявил глава МИД Вадим Пристайко в интервью на телеканале Украина 24.

На вопрос, как отреагировал бы Киев, получи он от Москвы приглашение на официальные торжества 9 мая, глава МИД дал понять, что не приемлет сам факт празднования Дня Победы.

"Но позиция наша сейчас остается такой, какой она есть: нет, мы не собираемся праздновать 9 мая. Мы, как и весь европейский континент, через 75 лет готовы понять, почему произошла эта трагедия, и готовы друг друга простить. Мы считаем, что именно в эту сторону должно идти празднование. Это должно быть празднование того, что наконец континент находится в течение 75 лет, если не считать наши шесть лет войны, в относительном мире", - заявил Пристайко.

Ранее в Кремле заявили, что планируют пригласить на мероприятия в Москве по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ряд мировых лидеров, в том числе президента Украины Владимира Зеленского.

На днях в Офисе президента сообщили, что Зеленский приглашение не получал.

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