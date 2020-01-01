Гончарук подал новое прошение об отставке - СМИ

Премьер-министр настаивает на своем уходе.

Алексей Гончарук повторно подал прошение об отставке Владимиру Зеленскому. Премьер-министр настаивает, чтобы президент удовлетворил его просьбу. Об этом сообщает НВ со ссылкой на свои источники.

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Утверждается, что Гончарук удивлен реакцией Зеленского на сообщения в СМИ о его замене, а президент даже не отрицает этого. Но последней каплей терпения стала встреча президента, министра юстиции Дениса Малюськи и бизнесмена Игоря Коломойского, где Зеленский критиковал министра.

Считается, что Малюська является близким к премьеру человеком, так как до прихода в правительство, так же как и Гончарук, работал в BRDO/World Bank Group.

Также источники сообщили, что позиции Гончарука значительно ослабли после прихода Андрея Ермака на должность главы Офиса президента. Предыдущий глава Офиса Андрей Богдан якобы поддерживал начинания нынешнего премьера в значительно большей степени.

Заменой Гончаруку окружению президента видится Денис Шмыгаль. Он недавно стал вице-премьером в правительстве. Юридические механизмы, которые могут обеспечить ротацию, пока находятся в состоянии поиска, сообщили источники.

Именно по этому Зеленский созвал внеочередное заседание Рады в 16.00 в среду, 4 марта. Последним из пяти пунктов повестки Зеленский предлагает парламенту рассмотреть вопрос о Кабинете министров.