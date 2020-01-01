МВФ заявил о прогрессе в диалоге с Украиной
Специалисты МВФ достигли существенного прогресса в обсуждении законодательных инициатив в ходе визита в Украину. Об этом говорится в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люгмана в субботу, 29 февраля..
"Команда специалистов МВФ, которые посетили Киев, достигла заметно существенного прогресса в обсуждении законодательных инициатив, направленных на поддержку роста и обеспечения стабильности. Дискуссии продолжатся в ближайшие дни", - говорится в заявлении.
Напомним, группа экспертов МВФ под руководством главы миссии в Украине Рона ван Родена начала работу в Киеве 20 февраля.
В декабре прошлого года президент Владимир Зеленский и директор-распорядитель МВФ договорились о новой программе сотрудничества на три года, которая предусматривает кредитование в размере 5,5 млрд долларов.
При этом соглашение подлежит утверждению руководством МВФ и исполнительным советом, сроков которого в Фонде не указывают.
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