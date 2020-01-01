В Запорожье нацгвардейцы задержали подозреваемого в убийстве

Задержание происходило по "горячим следам".

В Коммунарском районе города Запорожье к пешему военному наряду обратились граждане с заявлением о бытовом конфликте и возможном убийстве. Гвардейцы вызвали на помощь автопатруль.

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Прибыв по указанному адресу военные наряды организовали охрану возможного места совершения преступления и перекрыли пути отхода преступника. Следуя мерам безопасности, военнослужащие подошли к комнате и через открытую дверь увидели окровавленную девушку, которая неподвижно лежала посреди комнаты. Гвардейцы бросились на помощь пострадавшей, но она, к сожалению, уже была мертвой.

В комнате с телом погибшей военный наряд обнаружил предполагаемого убийцу, который находился в сильном алкогольном опьянении и пытался сопротивляться гвардейцам. Личность мужчины была установлена, им оказался ранее неоднократно судимый гражданин Ч., который был сожителем погибшей.

Начальник патруля вызвал на место преступления скорую помощь и следственно-оперативную группу полиции. Гвардейцы передали подозреваемого полицейским для проведения дальнейших процессуальных действий.

Напомним, ранее сообщалось, что на Ровенщине скульптор прятал труп в мастерской.