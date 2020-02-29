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Зеленский хочет заменить министра обороны - СМИ

Комментариев: 6
Министром может стать Андрей Таран.
Андрей Таран может стать новым министром обороны
Андрей Таран может стать новым министром обороны
youtube.com

Новым министром обороны Украины может стать генерал-майор в отставке Андрей Таран. Об этом сообщает OBOZREVATEL со ссылкой на собственные источники. Утверждается, что президент Зеленский намерен внести его кандидатуру на утверждение Верховной Рады 4 марта, заменив действующего министра Андрея Загороднюка.

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Таран известен тем, что в 2015-м году его уволили с должности Главы украинской стороны Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня на Донбассе в связи с подозрением в государственной измене. В июле 2015-го об этом на своей странице в Twitter сообщила пресс-служба Совета нацбезопасности и обороны Украины.

В заявлении было сказано: "Генерал Таран уволен с должности руководителя украинской стороны СЦКК. Ему объявлено подозрение по статье 111 УК Украины (Государственная измена)".

Далее, по непонятным причинам, сообщение удалили и объявили, что якобы аккаунт РНБО был взломан. После этого расследование замяли.

В итоге, генералу помогли избежать уголовной ответственности и дослужить в качестве заместителя командующего Сухопутных Войск.

При этом офицеры Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в котором длительное время служил генерал Таран, охарактеризовали его исключительно негативно.

Те из них, кто имел отношения к событиям 2015-го года, заявили, что в результате действий Тарана была разрушена агентурная сеть украинской военной разведки на оккупированных территориях Донбасса и многие патриоты попали в руки российских спецслужб.

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Теги: Зеленский, министр обороны, Таран
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Комментариев (7)
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ТТ69    29.02.2020, 11:00
Оценка:  -4
ТТ69
шило на мыло
Путин-Xyйло    29.02.2020, 11:09
Оценка:  0
Путин-Xyйло
Поменять неуча на конкретного предателя - не шило на мыло!
Rikstal    29.02.2020, 10:53
Оценка:  +2
Rikstal
О, есть о чем поговорить!
МаксимУм    29.02.2020, 10:50
Оценка:  +1
МаксимУм
опять фейки порохосми... Хомчака уже сменили? как писал анал "прямый"...
Noblesse_obliger    29.02.2020, 11:04
Оценка:  +3
Noblesse_obliger
Алень,скройся!!!
TRIGER25    29.02.2020, 10:41
Оценка:  +2
TRIGER25
голосовавшие за Зеленского должны быть полностью удовлетворены ...
Noblesse_obliger    29.02.2020, 10:34
Оценка:  +1
Noblesse_obliger
Владимир Ссаныч уйди,это будет самое правильное!!!
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