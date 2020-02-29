Зеленский хочет заменить министра обороны - СМИ

Министром может стать Андрей Таран.

Новым министром обороны Украины может стать генерал-майор в отставке Андрей Таран. Об этом сообщает OBOZREVATEL со ссылкой на собственные источники. Утверждается, что президент Зеленский намерен внести его кандидатуру на утверждение Верховной Рады 4 марта, заменив действующего министра Андрея Загороднюка.

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Таран известен тем, что в 2015-м году его уволили с должности Главы украинской стороны Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня на Донбассе в связи с подозрением в государственной измене. В июле 2015-го об этом на своей странице в Twitter сообщила пресс-служба Совета нацбезопасности и обороны Украины.

В заявлении было сказано: "Генерал Таран уволен с должности руководителя украинской стороны СЦКК. Ему объявлено подозрение по статье 111 УК Украины (Государственная измена)".

Далее, по непонятным причинам, сообщение удалили и объявили, что якобы аккаунт РНБО был взломан. После этого расследование замяли.

В итоге, генералу помогли избежать уголовной ответственности и дослужить в качестве заместителя командующего Сухопутных Войск.

При этом офицеры Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в котором длительное время служил генерал Таран, охарактеризовали его исключительно негативно.

Те из них, кто имел отношения к событиям 2015-го года, заявили, что в результате действий Тарана была разрушена агентурная сеть украинской военной разведки на оккупированных территориях Донбасса и многие патриоты попали в руки российских спецслужб.