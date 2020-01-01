Кабмин рассматривает три сценария по коронавирусу

При базовом сценарии трудностей от распространения коронавируса не будет, а при пессимистическом в Украине объявят карантин.

Правительство при подготовке плана противодействия возможного влияния на экономику коронавируса рассматривает три сценария. Об этом в эфире Свобода слова Савика Шустера рассказал министр экономики Тимофей Милованов.

Читай также: МВФ заявил о прогрессе в диалоге с Украиной “У нас ... постоянно идут совещания, где мы проверяем способность различных отраслей отреагировать на три сценария и готовимся к тому, чтобы у нас был конкретный план действий на все сценарии. Например, сегодня было совещание с участием НБУ, Минфина и нашего министерства, где мы обсудили опыт других стран и готовили свои планы. Думаю, за две недели у нас конкретный план будет“, - сообдил министр. “У нас ... постоянно идут совещания, где мы проверяем способность различных отраслей отреагировать на три сценария и готовимся к тому, чтобы у нас был конкретный план действий на все сценарии. Например, сегодня было совещание с участием НБУ, Минфина и нашего министерства, где мы обсудили опыт других стран и готовили свои планы. Думаю, за две недели у нас конкретный план будет“, - сообдил министр.

Так, по существующему базовому сценарию трудностей от распространения коронавируса не будет.

Также рассматривается “сценарий второго уровня“ и самый сложный сценарий, это тот, который сейчас происходит в Китае. В то же время, считает Милованов, последний сценарий в Украине маловероятен.

“Если надо, мы будем вводить ограничение на цены для того, чтобы не завышали цены во время того сценария “С“, - комментирует министр пессимистический прогноз правительства.

Читай также: Коронавирус: Украина не будет закрывать границы По словам главы Минэкономики, Кабмин готов к тому, чтобы объявить карантин, если в Украине будет зафиксирован коронавирус. По словам главы Минэкономики, Кабмин готов к тому, чтобы объявить карантин, если в Украине будет зафиксирован коронавирус.

“Я могу сказать перечень того, что будет в Украине. Прежде всего, это будет карантин. Мы будем пытаться как государство делать, чтобы люди друг с другом не встречались. Это повлияет на транспорт, на туризм, на некоторые другие отрасли. У нас есть тут полный план. Тут написано красным - “экономический прогноз в случае негативного сценария“, - сказал Милованов.

Милованов также считает, что Украина может усилить экономику из-за вспышек коронавируса в других странах, а также из-за того, что цены на нефть и газ на мировом рынке снизились.

“Для нас это лучше. Когда металл не будет производится в Китае, это даст возможность нам и миру в целом производить больше металла“, - допускает он.

Отметим, на данный момент коронавирус зафиксирован в полсотне стран. В Украине официальных случаев заболевания нет.

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