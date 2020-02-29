В Запорожской области от гриппа умер шестой человек

От последствий гриппа умер 51-летний житель.

От осложнений вызванных вирусом гриппа, скончался житель Приморского района. 51-летний мужчина обратился в больницу 17 февраля, на шестые сутки после того, как почувствовал первые симптомы простуды. К сожалению, грипп развился в двустороннюю пневмонию — врачи были бессильны, сообщает Z-city.

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Подчеркивается, что вакцинации от гриппа житель Приморского района не имел. Виновник смерти — вируса гриппа типа А (H1N1). Это — шестой погибший от осложнений гриппа в этом «простудном сезоне».

Ранее в Акимовке грипп унес жизнь 16-летней девушки, а в Запорожье от последствия недуга скончалась 69-летняя пенсионерка. Оба умерли 10 февраля. Девушка заболела гриппом 8 февраля, однако в больницу заболевший не обращался. Пенсионерка заболела еще 31 января. К медикам женщина обратилась лишь 3 февраля. 6 числа заболевшую гриппом типа А перевели в реанимацию. Однако время было упущено.

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От осложнений, вызванных гриппом, 5 февраля умерла 68-летняя запорожанка. Заболевшая обратилась в больницу 26 января, уже в тяжелом состоянии. Врачи отмечают: женщина страдала несколькими хроническими заболеваниями и слишком поздно обратилась за помощью.

смерть от пневмонии, вызванной гриппом, зафиксирована 28 января — умерла жительница Запорожья. Она заболела 17 января, а в больницу обратилась лишь спустя неделю, когда время было безнадежно утрачено;

От пневмонии, вызванной коварным заболеванием, 3 января умерла 31-летняя Наталья Потапова.Беременная заболела 24 декабря. 31 декабря ситуация ухудшилась — у женщины начала отслаиваться плацента, было решено срочно проводить кесарево сечение. Ребенок, по счастью, выжил. Мальчика назвали Игорем, как хотела мама.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине растет число жертв гриппа.