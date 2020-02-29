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Скалецкая пообещала бесплатное лечение от коронавируса

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Министр здравоохранения рассказала о мерах, которые предпринимают медики.
От коронавируса будут лечить бесплатно
От коронавируса будут лечить бесплатно
EPA/UPG

В интервью Громадскому министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что в случае заражения коронавируса пациенты получат бесплатное лечение.

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"Все люди, которые находятся в медицинских учреждениях коммунальной и государственной собственности, получат лечение бесплатно. Лекарства не являются специфическими, не является сложными для поставки. Сейчас в учреждениях здравоохранения лекарства есть. Мы будем делать все, чтобы пополнить их запасы", - заявила министр.

Также Скалецкая рассказала, как лечится коронавирус.

"По гриппу и коронавирусу ВОЗ рекомендует симптоматическое лечение: снятие температуры, лечения кашля. Все это должно делаться по рекомендациям врача. Просьба - не заниматься самолечением. Поскольку больше всего проблем возникает тогда, когда человек поздно обратился, и началась острая пневмония и проблемы с дыханием", - пояснила Скалецкая.

Также она добавила, что вакцинация от гриппа может помочь в борьбе с коронавирусом.

Напомним, ранее сообщалось, что за сутки в мире коронавирусом заболели вчетверо больше, чем в Китае.

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Теги: Скалецкая, коронавирус, Украина
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Комментариев (1)
БийКацапів    29.02.2020, 14:00
Оценка:  +1
БийКацапів
В Морге ?
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