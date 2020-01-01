Задержанные Россией украинские рыбаки вернулись домой

Катера доставили рыбаков в Бердянск.

В Госпогранслужбе заявили, что тактическая катерная группа Морской охраны обеспечила сопровождение судна в порт Бердянск, где устанавливаются все обстоятельства их задержания российской стороной. Сегодня утром ГПСУ получила информацию о том, что береговая охрана пограничной службы ФСБ РФ (БО ПС ФСБ РФ) доставит в район общеопределенной системы разделения движения в Азовском море судно с украинцами, которые были задержаны ранее.

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"За несколько часов на расстоянии около 10 морских миль от порта Бердянск тактическая группа катеров Морской охраны, которая несла службу в данном районе, обнаружила корабли БУ ПС ФСБ РФ, от которых в сторону украинского берега направлялось малое плавсредство. По мере приближения оно было распознано как ЯЗП -0901, на борту которого находились 4 человека. По результатам осмотра и проверки документов, удостоверяющих личность, установлено, что это то самое плавсредство и те же четверо граждан Украины, которые в нарушение действующего законодательства вышли в море", - сказано в сообщении.

Напомним, ФСБ задержала в Азовском море маломерное судно с четырьмя гражданами Украины в западной части Азовского моря. Задержанными оказались рыбаки, которые якобы уже сознались в незаконном вылове рыбы. В воскресенье оккупационный суд в Керчи арестовал украинских рыбаков на 10 дней.