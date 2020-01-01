Еще у двух украинцев не подтвердился коронавирус

По состоянию на утро 29 февраля случаев коронавируса в Украине не обнаружили, уверяет Минздрав.

Результаты проверки на коронавирус двух украинцев, которые вернулись из Италии, оказались отрицательными. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в субботу, 29 февраля.

Сообщение о возможном заболевании поступили из Ивано-Франковской и Кировоградской областей накануне.

У обоих вернувшихся из Италии есть проявления острого респираторного заболевания.

"Предварительные результаты исследования материала отобранного у заболевших, проведенные в вирусологических лабораториях областных лабораторных центров методом ПЦР, дали отрицательный результат на вирусы гриппа", - говорится в сообщении.

Образцы также направили в вирусологическую-референс лабораторию для дальнейшего исследования.

Накануне стало известно о результатах четверых украинцев, вернувшихся из Италии, - все отрицательные.

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